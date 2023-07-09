Мария Пейчинович-Бурич и Дуня Миятович осуждают события вокруг Tbilisi Pride

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич и комиссар по правам человека Дуня Миятович откликаются на события вокруг «Прайд фестиваля» в рамках недели Tbilisi Pride, и заявляют, что насилие неприемлемо.

«Совет Европы и я осуждаем насилие, которое предшествовало и помешало Tbilisi Pride. Свобода выражения и собраний это ключ к демократическому обществу», - написала Мария Пейчинович-Бурич в Twitter.

Комиссар по правам человека Дуня Миятович также подчеркивает недопустимость насилия. «Насилие неприемлемо, именно это я сказала премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили», - написала она в Twitter, передает «ИнтерпрессНьюс».