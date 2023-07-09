Мария Пейчинович-Бурич и Дуня Миятович осуждают события вокруг Tbilisi Pride

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич и комиссар по правам человека Дуня Миятович откликаются на события вокруг «Прайд фестиваля» в рамках недели Tbilisi Pride, и заявляют, что насилие неприемлемо.
«Совет Европы и я осуждаем насилие, которое предшествовало и помешало Tbilisi Pride. Свобода выражения и собраний это ключ к демократическому обществу», - написала Мария Пейчинович-Бурич в Twitter.
Комиссар по правам человека Дуня Миятович также подчеркивает недопустимость насилия. «Насилие неприемлемо, именно это я сказала премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили», - написала она в Twitter, передает «ИнтерпрессНьюс».
- Накануне, 8 июля, в столице Грузии завершилась неделя Tbilisi Pride. Закрытый фестиваль был заявлен на частной территории комплекса Lisi Wonderland. МВД сообщало о мобилизации полиции и пообещало, что будут приняты меры для обеспечения безопасности участников фестиваля.
- Противники «Тбилиси прайда», прорвав полицейский кордон, ворвались на территорию озера Лиси, однако участников Pride Festival там уже не было. После этого противники «прайда» разгромили сцену и сценическое оборудование, а часть инвентаря сожгли.
- По имеющейся информации, на территории озера Лиси задержаны несколько человек.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на экстренном брифинге в связи со срывом Pride Festival в Тбилиси, что правящая команда своими посылами поощряет язык ненависти и противостояние, что должно прекратиться. Она также призвала МВД своевременно предотвращать все насильственные действия.
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