Грузия стала членом Совета Food and Agriculture Organization

Грузия стала членом Совета Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO, Food and Agriculture Organization). Этот статус закреплен за страной на два года - с 7 июля 2023 года по 30 июня 2025 года. Об этом сообщает Министерство по защите окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Решение по этому поводу было принято в рамках 43-й конференции FAO, которая состоялась в Риме 1-7 июля 2023 года.

Совет Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO) представлен 49-ю государствами-членами организации, которые избираются один раз в два года в рамках форума ФАО, пишет SOVA.

Совет является исполнительным органом, основными направлениями деятельности которого являются вопросы продовольственной и сельскохозяйственной сфер, программы работы организации, бюджета, административного и финансового управления.

FAO - это специализированное учреждение ООН, возглавляющее международные усилия по борьбе с голодом. Цель структуры - обеспечить продовольственную безопасность для всех и гарантировать регулярный доступ населения к высококачественной пище. Со 195 членами (194 страны и ЕС) FAO работает в более чем 130 странах мира.

«Мы считаем, что каждый может сыграть свою роль в ликвидации голода», - говорится на официальной странице организации.