Михаил Саакашвили: Украина и Зеленский меня не оставят

Третий президент Михаил Саакашвили уверен, что Украина и президент Владимир Зеленский не оставят его. По словам находящегося в заключении экс-лидера Грузии, то, что происходит вокруг него - это проявление инстинкта «каннибала».

«То, что происходит со мной, - это проявление классического азиатского деспота, инстинкта каннибала. Поэтому Европарламент написал, что я являюсь жертвой личной мести олигарха, а согласно резолюции Совета Европы я объявлен личным узником Путина.

Давайте, оставим в стороне тот факт, что то, что происходит со мной, совершенно беспрецедентно для истории Грузии и современной Европы. Поэтому мы должны думать не о том, что отвечает интересам олигарха, который не знает истории Грузии и имеет очень поверхностное представление о Европе, а о том, что будет хорошо для Грузии.

Украина и Зеленский не оставят меня. Прежде всего, я не только грузин, но и украинский деятель. Я провел большую часть сознательной жизни в Украине, и у меня много друзей и сторонников. Кроме того, Зеленский доказал, что он очень последователен в проведении своих принципов. Параллельно с победой в войне рычаги его влияния резко возрастут, и если кто-то надеется, что потом они как-то договорятся за кулисами, то они сильно ошибаются. Поэтому лучше делать то, что он требует сейчас», - заявляет Саакашвили.