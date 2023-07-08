Отношения Тбилиси и Киева упали до исторического минимума. После того, как грузинский посол Георгий Закарашвили отбыл на родину по предложению президента Украины Владимира Зеленского, дипломатическое общение понизилось до опасного уровня. Как отметил сам Закарашвили, следующий шаг – разрыв дипломатических отношений. Причиной резкого ухудшения и без того непростых связей Тбилиси и Киева стал третий президент Грузии. Украина требует от «Грузинской мечты» передать ей отбывающего тюремное заключение Михаила Саакашвили, который является украинским гражданином, для надлежащего медицинского ухода. О сложившейся ситуации в отношениях Тбилиси и Киева и как это может повлиять на евроатлантические перспективы Грузии «Эхо Кавказа» поговорило с соучредителем Центра стратегического анализа, бывшим послом Грузии в России Валерием Чечелашвили.

– Что означает решение Киева отправить грузинского посла на родину для консультаций на языке дипломатии?

По сути это очень жесткий дипломатический демарш. Теперь получается, что нет ни посла Грузии в Киеве, ни посла Украины в Тбилиси

– Вообще, это решение было, конечно, ожидаемо после тех кадров, которые мы все увидели. Они всех нас потрясли. Я думаю, это была в общем-то такая очень быстрая реакция со стороны президента Зеленского. Я думаю, несколько эмоциональная. И там в этом предложении… оно так звучало: что было предложено послу Грузии в течение 48 часов покинуть Киев для отъезда в Тбилиси для консультаций в связи с возможным возвращением гражданина Украины Михаила Саакашвили в Киев. Вот в этом самом предложении было заложено некое противоречие: с одной стороны, предложено, а с другой – 48 часов, понимаете? Если бы было предложено просто уехать на консультации без жесткого временного ограничения, это было бы одно. Если бы было настояние, высылка – это было бы другое. Ну, вот это я увидел. Но по сути это очень жесткий дипломатический демарш. Теперь получается, что нет ни посла Грузии в Киеве, ни посла Украины в Тбилиси. И в этой сложной ситуации, а сегодня украино-грузинские отношения находятся в своей низшей точке, к сожалению, с момента подписания договора об установлении дипломатических отношений от 22 июля 1992 года эта ситуация, отсутствие коммуникационных каналов, она не способствует выруливанию из этой сложной ситуации.

– «Грузинская мечта» уже заявила, что никаких консультаций по вопросу Саакашвили проводить не намерена. И, более того, ждет от Украины высылки Зураба Адеишвили (бывший генпрокурор и министр юстиции Грузии) и Георгия Лорткипанидзе (экс-заместитель главы МВД Грузии) для отбывания наказания в Грузии. Означает ли это, что Тбилиси готов если не юридически, то фактически к разрыву отношений с Киевом?

– Нет, я думаю, что Тбилиси к этому не готов, потому что наряду с тем, что вы сказали, было сказано еще и то, что Тбилиси не собирается входить в эту риторику с Киевом, потому что Украина сегодня воюющее государство, и даже такой термин был употреблен, что Грузия останется в режиме односторонней дружбы с Украиной и продолжит безусловную поддержку на внешних политических площадках и оказание гуманитарной помощи. Поэтому этой опасности, о которой вы говорите, я не вижу.

– Фактор Саакашвили настолько важен для «Грузинской мечты» и для президента Зеленского, что они готовы к серьезному ухудшению отношений между государствами из-за него? Или экс-президент лишь повод, исходя из того, какую двусмысленную позицию заняла Грузия в отношении как российской агрессии против Украины, так и в вопросе антироссийских санкций?

Не думаю, что это многим понравилось, в том числе и избирателям «Грузинской мечты». Потому что это бесчеловечно, это против грузинского культурного кода, это неприемлемо

– Ну, фигура третьего президента Грузии, гражданина Украины господина Михаила Саакашвили, является серьезным фактором. Я думаю, что там какие-то личные мотивы серьезно присутствуют в этом деле. Но я думаю, что сегодня не только в интересах Грузии, но и самой «Грузинской мечты» дать возможность ему выехать, потому что эти кадры, которые мы увидели, я без преувеличения могу сказать, что они потрясли просто нас всех. И я не думаю, что это многим понравилось, в том числе и избирателям «Грузинской мечты». Потому что это бесчеловечно, это против грузинского культурного кода, это неприемлемо. И огромное число людей так считает, большинство. И, в том числе, большая часть избирателей «Грузинской мечты». С этой точки зрения, я думаю, что «Грузинская мечта» не является монолитным организмом. И я подозреваю, что там идет серьезная внутриполитическая дискуссия. И надеюсь, что люди, которые выступают там за то, чтобы выйти из этого глухого тупика… это же не только грузино-украинские отношения… это серьезно повлияет и на наши европейские перспективы тоже – приближение к Европейскому союзу и получению статуса кандидата. Вот все это вместе взятое, я надеюсь, повлияет на то, чтобы «Грузинская мечта» изменила свою позицию. Хотя прогнозировать это, конечно, очень тяжело.

– Еще не так давно Грузия считалась лидером в вопросе евроинтеграции в составе тройки вместе с Украиной и Молдовой. Сегодня все выглядит так, что Тбилиси теперь замыкает эту тройку, и отставание все более заметно. Взять хотя бы постоянные пикировки «Грузинской мечты» с депутатами Европарламента. Что это может означать для страны в среднесрочной перспективе? Грузия больше не стремится в Европу?

У Грузии есть еще фундаментальная проблема – мы не находимся в фундаментальном русле европейской внешней политики. И это выражается в конкретных цифрах

– Во всяком случае, власти говорят, что они стремятся в Европу и что они делают все от них зависящее, что, конечно, лукавство, потому что все от них зависящее они не делают, вы правильно упомянули эти пикировки. Но с точки зрения технического исполнения этих 12 пунктов (рекомендаций ЕС) это оставляет желать лучшего, нельзя сказать, что мы серьезно преуспели в этом. Но есть и другой момент. Есть оценка Европейского союза по выполнению ассоциированными странами, в данном случае Украиной, Молдовой и Грузией, своих обязательств по приближению к законодательству Европейского союза. И в этих очень подробных оценках мы явно отстаем от Украины, но явно опережаем Молдову. Это, так сказать, для объективности. Но тут есть еще другая проблема. Проблема заключается в том, что уровень доверия между грузинскими лидерами, я имею в виду Гарибашвили и других, и европейскими политиками находится на очень низком уровне. А президент Санду (Майя Санду – президент Молдовы) является любимицей Европы сегодня. И это не просто потому, что она очень обаятельная и хороший переговорщик и т.д., а потому, что у Грузии есть еще фундаментальная проблема – мы не находимся в фундаментальном русле европейской внешней политики. И это выражается в конкретных цифрах. Мы можем присоединяться, ассоциироваться к решениям Европейского союза по внешней политике и безопасности, и процент этой ассоциированности у нас всего 31. Это катастрофически низкий процент. И с таким отношением к позиционированию страны трудно рассчитывать на успех и, в том числе, на получение статуса кандидата.

– Исходя из того, что вы сказали, как, по-вашему, Европа в итоге отвернется от Грузии или там понимают, что в таком случае Тбилиси неизбежно вернется на российскую орбиту? И если да, то какие шаги может предпринять Брюссель в этом отношении?

Я бы очень хотел, чтобы мы получили статус кандидата, что позволит увеличить давление на власти с точки зрения приближения к европейским принципам и ценностям

– Ну, я думаю, что Брюссель не готов жертвовать Грузией и он сделает все для того, чтобы сохранить ее в сфере своего влияния и в палитре своих внешнеполитических интересов. Я бы очень хотел, чтобы мы получили статус кандидата, что позволит увеличить давление на власти с точки зрения приближения к европейским принципам и ценностям. Но в данном случае, если просто брать технический процесс рассмотрения заявки Грузии и т.д., скорее всего, будет принято какое-то промежуточное решение, что, да, Грузия что-то выполнила, но надо сделать еще очень многое, чтобы получить статус кандидата. Я думаю, что усилится также этот компонент: присоединение Грузии к фундаментальному внешнеполитическому тренду Европейского союза. И вот этот 31% станет одной из очень серьезных претензий к Грузии со стороны ЕС. Но если брать в более широком смысле, многое, все практически, в том числе внешнеполитическая активность, приоритизация внешней политики Грузии и внешнеполитический курс, точно так же, как и, например, внутригрузинские политические процессы, точно так же, как и другие процессы, будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на театре военных действий в Украине. И насколько впечатляющими будут успехи, и как скоро мы это увидим, украинских вооруженных сил в этой войне с Российской Федерацией.

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