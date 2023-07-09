Участники Tbilisi Pride организовали «выставку» результатов погрома на Tbilisi Fest

Участники Tbilisi Pride Fest организовали у парламента Грузии «выставку» результатов погрома, устроенного радикальными группами на территории Lisi Wonderland. Они принесли сожженные и уничтоженные предметы, пишет SOVA.

Одна из организаторов ЛГБТ-фестиваля Мариам Кварацхелия заявила, что все эти предметы - красноречивое свидетельство разгона участников Pride Fest. То, что произошло 8 июля, по ее словам, - скоординированная акция двух авторов - радикалов прокремлевского движения Alt-Info и МВД Грузии.

«Сегодня мы организовали акцию-перформанс у парламента Грузии. С территории фестиваля, где вчера был совершен разгон участников, мы забрали сожженные и уничтоженные предметы - свидетельства налета. Это - наши вещи, наша собственность, которая должна была стать частью нашей свободы собраний и выражения мнений, что является фундаментальным правом, гарантированным нашей Конституцией, но по нам прошлись ультраправые, связанные с Путиным и с Россией, группы», - заявляет организатор Tbilisi Pride Fest.

В организации заявили, что МВД Грузии лгало им, давая «полные гарантии» безопасности.

«Используя нас, они подвергли наши жизни опасности, наше здоровье угрозе и, самое главное, своими популистскими, постыдными действиями попытались набрать очки», - заявила Мариам Кварацхелия.