Полиция не смогла помешать гомофобным группировкам сорвать проведение фестиваля Tbilisi Pride. В силовом ведомстве на протяжении месяца уверяли организаторов мероприятия в том, что защитят их от радикалов, однако правоохранители не просто не сдержали своего слова, но, после небольших стычек, проследовали с участниками анти-ЛГБТ акции до места проведения фестиваля, заявляют его организаторы. Во власти, тем временем, хвалят полицейских за то, что те смогли эвакуировать участников мероприятия.

Эвакуация участников фестиваля Tbilisi Pride, поврежденная сцена, на которой должны были проводить мероприятие, сожженный инвентарь – так закончилась неделя прайда в грузинской столице. К фестивалю организаторы начали готовиться более месяца назад, место его проведения не разглашалось во избежание столкновений с радикальными группами, лидеры которых ежедневно делали ненавистнические заявления и призывали народ не допустить проведения мероприятия. И им это удалось.

С утра 8 июля возле станции метро Важа-Пшавела стали скапливаться группы людей. Ко второй половине дня из их утверждений стало понятно, что им известна место, где должен был проводиться фестиваль. Толпа направилась в сторону озера Лиси и их передвижению полиция решила не мешать. В месте назначения, после небольшой стычки с полицейскими, в ходе которой были задержаны несколько человек, представителей анти-ЛГБТ акции прорвали оцепление и ворвались на территорию Lisi Wonderland. К тому моменту участники фестиваля уже покинули территорию, отчитался замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе:

«С утра на месте были мобилизованы соответствующие подразделения МВД, однако участников контракции было очень много. Это открытая территория, протестующие смогли проникнуть на нее, обойдя полицейские оцепления, но нам удалось благополучно вывести организаторов и участников фестиваля. Сегодня было мобилизовано максимальное количество полицейских, хотя вы знаете, что обеспечить безопасность на 100% на всех акциях невозможно, тем более, когда речь идет о большой площади».

Организаторы мероприятия и представители неправительственного сектора эти утверждения считают неубедительными. Количество людей, направлявшихся к месту проведения фестиваля, силовики могли подсчитать еще у метро Важа-Пшавела и принять соответствующие меры: перекрыть центральную дорогу или, в крайнем случае, использовать спецсредства, которые они неоднократно и «успешно» применяли на участниках антиправительственных акций, пытаясь не допустить их в парламент.

Однако ситуация, напротив, походила на плохо поставленный спектакль – силовики показательно задержали несколько человек, но на кадрах, распространенных разными СМИ, видно, как полицейские шествуют в сторону Lisi Wonderland вместе с участниками контракции и даже обнимаются с ними.

«Нападение на ЛГБТК+ активистов – это совместная хорошо спланированная операция МВД и «Альт-Инфо» против демократии и прав человека… Нас окружили члены «Альт-инфо», а полиция вместо того, чтобы их разогнать, заставила нас покинуть нашу территорию, на заранее подготовленном транспорте. Из заявлений МВД становится понятно, что они считают эту позорную «эвакуацию» своей победой, но на самом деле это тоже был заранее спланированный шаг, доказавший их бездействие», – говорится в письменном сообщении Tbilisi Pride.

Между тем, представители силовых структур и правящей партии продолжают повторять: «никто ведь не пострадал». Правоохранители своевременно и эффективно отреагировали на угрозу, обеспечив эвакуацию людей, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили:

«Мы увидели, что полиция на территории озера Лиси была представлена в большом количестве. Их задача заключается в обеспечении безопасности людей. Никто не пострадал, соответственно полиция справилась со своей задачей. Что касается срыва самого мероприятия и людей, которые оказали сопротивление полиции, конечно, мы осуждаем все виды насилия, и полиция отреагировала соответствующим образом. Безопасность и участников, и журналистов была обеспечена. Тот факт, что мероприятие провалилось в результате агрессии, является проблемой, но полиция действует в пределах своих возможностей и у всего есть предел».

Правозащитники в ответ поясняют, что в обязанности полиции входит не только защита людей от побоев, правоохранители должны были отстоять основные права человека, прописанные в Конституции – право на самовыражение и на манифестации, говорит глава НПО «Справедливые выборы» Нино Долидзе:

«Мы знаем, что переговоры с МВД велись очень долго и у них были гарантии, в ином случае они бы не рискнули проводить фестиваль. Их заверили в том, что полицейские защитят их. У Ведомства было достаточно времени, чтобы проанализировать ситуацию. Они прекрасно знали, где проводится мероприятие, била там открытая территория или нет. Кроме того, у полиции есть опыт, полученный при событиях 5-6 июля, и не только. Все это указывает на то, что они не подготовились к этому должным образом».

В части оппозиции отметили, что полиция работает максимально эффективно и даже превышает свои полномочия, когда дело касается защиты интересов власти, однако на этот раз правоохранители проявили максимальную сдержанность. Проведение фестиваля Tbilisi Pride изначально не входило в планы «Грузинской мечты», говорит депутат от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«Власти не просто не обеспечили проведение фестиваля, но сами представляли эти ненавистнические и насильственные группы. Эти группировки спонсируются и поощряются правительством «Грузинской мечты», лидерами правящей партии. За каждым таким насильником стоят Ираклий Кобахидзе и Ираклий Гарибашвили».

Раскритиковала бездействие властей и президент Грузии Саломе Зурабишвили: «Не осуждая эти акции, язык ненависти, правящая партия поощряет насилие», – заявила она и добавила: «Защита права на собрание означает проведение мероприятия, а не опустошение территории».

Ответственность за обеспечение защиты прав человека лежит на государстве, напомнил властям и Народный защитник.

С осуждающими заявлениями выступили представители Совета Европы, международных организаций, европарламентарии и дипломаты. Все они призывают своевременно и надлежащим образом отреагировать на насильственные действия радикальных групп и наказать организаторов массовых насильственных действий, личности которых им известны еще с погромов 5 июля 2021 года.

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