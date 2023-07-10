«Кавказский союз» призывает президента Грузии помиловать Саакашвили

Движение «Кавказский союз» призывает президента Грузии помиловать экс-президента Михаила Саакашвили.

В открытом письме выражена просьба изменить свою «твердую позицию» и использовать рычаги воздействия, имеющиеся в распоряжении президента.

«Эта чрезмерно затянувшаяся драматическая ситуация является оскорблением для самой Грузии… Эта ситуация крайне негативна для грузинского правительства, которое, словно по приказу России, издевается над Михаилом Саакашвили, несмотря на мнение своего народа и всего мира», — говорится в открытом письме.

Поведение властей показывает, что они борются с лидером оппозиции российскими методами, считают авторы.

В письме говорится, что состояние здоровья Саакашвили вызывает серьезное беспокойство, и Зурабишвили может спасти его.

«Пожалуйста, используйте свои конституционные полномочия, чтобы спасти жизнь бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, защитить европейскую перспективу вашего государства и хорошую репутацию грузинского народа.

Со своей стороны, мы готовы оказать медицинскую помощь Михаилу Саакашвили в специализированных медицинских учреждениях Турции, а также решить вопрос о срочной эвакуации и юридическом сопровождении процесса экстрадиции в Турцию», — говорится в письме.

Как пишет SOVA, движение «Кавказский союз» — это объединение шести организаций, куда входят: «Сильный Азербайджан», «Круглый стол — свободный Кавказ», «Черкесский конгресс», «Национальный центр Дагестана», «Всемирный чеченский конгресс» и «Свободная Черкесия».