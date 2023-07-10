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Экс-главу «Дорэкспостроя» задержали «в одном из новых регионов РФ»

На аннексированной Россией территории Украины задержан экс-директор югоосетинского государственного унитарного предприятия «Дорэкспострой» Семен Макиев. Об этом президенту самопровозглашенной республики Южная Осетия Алану Гаглоеву сообщил новый генпрокурор Григорий Собаев.

По словам Собаева, Макиев задержан «в одном из новых регионов России».

«Генпрокуратурой республики был объявлен в розыск бывший руководитель данной организации. По имеющейся информации, он задержан и проводятся мероприятия по его экстрадиции в Южную Осетию», – сказал генпрокурор.

Бывший гендиректор ГУП «Дорэкспострой» Семен Макиев обвиняется в растрате денежных средств в особо крупном размере, напоминает агентство «Рес».

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