Байден рассказал о борьбе Грузии за самостоятельный выбор своего будущего

Наша приверженность Украине не ослабнет, мы будем отстаивать свободу и сегодня, и завтра, и столько, сколько потребуется, – заявил 12 июля президент США Джо Байден, выступая в Вильнюсском университете. Обращаясь к собравшимся, он упомянул борьбу Грузии за самостоятельный выбор своего будущего.

«Многие из вас, кто постарше, лучше других знают, насколько ценно право определять свое будущее. Это право дорого людям повсюду — повсюду — не только в Украине, но и в Беларуси, Молдове, Грузии — везде, где люди продолжают бороться за то, чтобы их голоса были услышаны», – отметил он.

Джо Байден, принимавший участие в саммите НАТО, из Литвы отправился в Финляндию. Там он обсудит с лидерами государств европейского Севера вопросы безопасности, охраны окружающей среды и внедрения новых технологий.