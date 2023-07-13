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Байден рассказал о борьбе Грузии за самостоятельный выбор своего будущего

Выступление Байдена в Вильнюсе

Наша приверженность Украине не ослабнет, мы будем отстаивать свободу и сегодня, и завтра, и столько, сколько потребуется, – заявил 12 июля президент США Джо Байден, выступая в Вильнюсском университете. Обращаясь к собравшимся, он упомянул борьбу Грузии за самостоятельный выбор своего будущего.

«Многие из вас, кто постарше, лучше других знают, насколько ценно право определять свое будущее. Это право дорого людям повсюду — повсюду — не только в Украине, но и в Беларуси, Молдове, Грузии — везде, где люди продолжают бороться за то, чтобы их голоса были услышаны», – отметил он.

Джо Байден, принимавший участие в саммите НАТО, из Литвы отправился в Финляндию. Там он обсудит с лидерами государств европейского Севера вопросы безопасности, охраны окружающей среды и внедрения новых технологий.

  • Саммит НАТО проходил в Вильнюсе с 11 по 12 июля. По его итогам лидеры стран «Группы семи» приняли заявление о гарантиях безопасности для Украины. Прежде всего, это помощь в защите Украины сейчас и в сдерживании возможной российской агрессии в будущем. G7 обязуется снабжать Украину современными вооружениями, обучать украинских военных и производить обмен разведданными.
  • Со своей стороны Украина обязуется провести ряд реформ, чтобы доказать приверженность демократии, уважению прав человека и свободе слова. Киев должен поставить экономику на путь устойчивого развития, а также усилить демократический контроль над армией.

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