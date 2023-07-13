Жизнь в Абхазии после недавних обильных ливней и потопления более тысячи зданий постепенно приходит в норму. При этом многие задаются вопросом, насколько вода в море и реках соответствует санитарным нормам. «Эхо Кавказа» выслушало мнения специалистов.

Вчера во второй половине дня состоялся видеомост Москва-Сухум-Минск-Бишкек на тему «Безопасность здоровья и курортный отдых в странах ближнего зарубежья». На вопросы журналистов отвечал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Понятно, что в Абхазии гораздо больше ситуации в Белоруссии и Кыргызстане интересует то, насколько безопасен отдых в черноморской республике после разгула стихии. Вот что в этой связи сказал Геннадий Онищенко:

«Самоочищающая способность Черного моря пока еще, слава Богу, достаточная. И буквально через сутки, а то и через часы, по данным лабораторных исследований, отмашку на возможность купания вам там дадут. Что касается инфекции, то Абхазия выгодно отличается от Сочи. Все-таки в Сочи берег более крутой, как вы помните, а у вас более пологий. Единственное, если там пострадала инфраструктура отдыха, здания, гостиницы, их надо просушить, нужно убрать ил. Я думаю, что в ближайшее время все нормализуется. В подтопленных местах, особенно когда это касается жилья, и нарушена инфраструктура проживания, обеспечение питьевой водой, могут возникнуть заболевания кишечными инфекциями. Самое опасное, что может быть, – это гепатит А. Я уверен, что мои коллеги там делают все, чтобы не допустить этого. По моим данным, в Абхазии отдыхает каждый год более миллиона человек. Так? Богодарованная природа, которой вы пользуетесь, которая у вас есть, это ваш в том числе и капитал».

При этом риска заразиться другими инфекциями в Абхазии, говорит Онищенко, в отличие от Турции, нет. В этом году в Турции, как предупреждает Всемирная организация здравоохранения, есть вероятность распространения холеры.

В Абхазии много термальных и радоновых источников, но пользоваться ими, как отметил академик, надо только по рекомендации специалистов и не увлекаясь ими. Любое лекарство – яд, если оно не принимается в лечебной дозе. Поэтому надо исходить из этой парадигмы.

Онищенко также отметил важность адаптации организма туриста на новом месте. У медиков, сказал он, есть такой диагноз – диарея туриста. Вот он пьет нормальную по всем показателям воду, а у него начинается диарея. Это индивидуальная реакция организма на солевой состав воды, на непривычные еду и климат.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с главным санитарным врачом Абхазии Аллой Беляевой, и вот что она сказала:

«Мы сегодня взяли по городу Сухум анализы морской воды, и, если все нормально, пусть купаются. Да и так уже купаются! Некоторых ни один запрет не остановит».

Она также обратила внимание на пользование колодезной водой – в глубоких колодцах загрязнения после разгула стихии не будет, а в неглубоких может быть.

Вчерашнее выступление Геннадия Онищенко она не успела посмотреть, но Алла Ивановна согласилась, что существует такой диагноз, как диарея путешественника:

«Диарея путешественника. Это общемировое явление. Другие продукты, другая вода… Даже если она хорошая, другая жесткость воды, другой минеральный состав.

– Относительно стихийного бедствия нового… Теперь что, возможно снова какие-то унесенные поросята появятся в море?

– Ну, вполне возможно. Речные потоки какие шли… Вы не видели в Фейсбуке было видео, как коровы еле выплыли? Так это взрослые животные, крепкие. А если это теленок или поросенок, смыло – он и хрюкнуть не успел…

– У нас такое население не шибко грамотное, оно рассуждало, помните, о том, что из Украины эти тела по морю приплыли. Так мало этого. Я потом наткнулся в интернете, что один грузинский специалист в Тбилиси то же самое говорил.

– Значит, такой специалист.

– Он, правда, говорил: ну, это сомнительно, это так далеко… Но почему-то ему не пришло в голову, что животных могло принести из наших речек.

– Ну, вот тем, которые так говорят, я предлагала: взять тушку поросенка, набрать воды, положить ее туда и посмотреть, что через 14 дней от этой тушки останется».

Алла Беляева регулярно обращается к населению Абхазии с просьбой пить кипяченую или бутилированную воду. Но у немалого числа интернет-пользователей это вызывает протест. Мне вспомнилось:

«Многие вас смотрят по телевизору. То, что вы говорите про кипячение воды – это общеизвестно. Но мы как-то привыкли в Абхазии, что у нас вода хорошая, вкусная, из горных рек. И начали протестовать… Вплоть до того, что один шутник пишет: «Беляеву – на мыло!»

– Я привыкла к таким высказываниям.

– Эти протестующие, похоже, не поняли, о чем речь идет. О трубах водопроводных, поржавевших, особенно маленького диаметра, которые десятилетиями не менялись.

– Разумеется. Вот пусть эти граждане, которые протестуют, раскопают трубу, которая в их личный дом идет, или в личную квартиру… Я думаю, они много интересного в ней увидят.

– Мне вспомнилось, как лет 10-15 назад была такая мода – все покупали, в том числе в Абхазии, фильтры для водопроводной воды, было такое название – «Барьер». Ну, как-то эта мода прошла, мы дома свой фильтр выкинули…

– В нашем случае фильтр «Барьер» не дает ничего, потому что он предназначен убирать из воды химическое загрязнение. В частности, большое количество хлора, который в больших городах применяется».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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