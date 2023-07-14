Задержан подозреваемый в краже из автомобиля журналиста Нодара Меладзе

Один человек задержан по делу о краже из автомобиля, принадлежащего главному продюсеру и журналисту оппозиционной телекомпании «Пирвели» Нодару Меладзе. Об этом сообщили в МВД Грузии.

По информации грузинской службы Радио Свобода, речь идет, предположительно, о несовершеннолетнем.

О происшествии Меладзе рассказал 13 июля. Из автомобиля украли внешний жесткий диск, который журналист использовал для своих служебных обязанностей. Меладзе предположил, что его пытались запугать.

Дело возбуждено по статье 177 УК Грузии – кража.