Фанатов «Сараево» удалили с трибун кутаисского стадиона из-за беспорядков

Приехавшие в Грузию боснийские болельщики не смогли наблюдать за поединком кутаисского «Торпедо» и «Сараево» в рамках первого квалификационного этапа Лига конференций УЕФА.

По информации СМИ, беспорядки с участием болельщиков «Сараево» произошли на трибуне кутаисского стадиона имени Рамаза Шенгелия незадолго до начала матча. Фанатов «Сараево» полиция удалила с трибун, предположительно, из-за их агрессивного поведения.

В МВД Грузии заявили «Эху Кавказа», что начато расследование по статье 126 уголовного кодекса – «насилие».

Главный тренер боснийской команды Мирза Варешанович выразил недовольство из-за отсутствия фанатов на матче.

«Я хочу спросить у организаторов – почему наших болельщиков не было на стадионе? Они преодолели столько километров, чтобы за нас поболеть, но их не пустили. Футболисты очень расстроились», – отметил Мирза Варешанович.

В заявлении, опубликованном клубом «Сараево» в соцсетях, говорится о «неимоверных репрессиях со стороны грузинской полиции».

Сам матч закончился вничью со счетом 2:2. Ответный поединок пройдет 20 июля в Сараево.