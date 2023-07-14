Как часто жители республики путешествуют по Южной Осетии и есть ли у них любимые места? «Эхо Кавказа» спросило об этом жителей Цхинвала.

Наталья: Раньше я выезжала значительно чаще, но сейчас тоже получается, выезжаю. Я очень люблю ездить по республике. Переживаю о запущенности сел, об абсолютном невнимании к ним государства. О том, что народу очень мало, можно ездить целый день и не увидеть ни одного человека. Я всегда очень любила Дзауский район. Потом я прониклась красотой природы Знаурского района. Там не такой суровый пейзаж, не такие горы, но красота потрясающая. Что касается Ленингорского района, его красота тоже неописуема. Совершенно потрясающая красота! У нас все прекрасно!

Владимир: Нет, редко сейчас выезжаю. Раньше часто выезжали – в Знаурский район, в села Цхинвальского района, сейчас почти не выезжаю. Я горы плохо знаю, особенно Дзауский район, Ленингорский район, хотелось бы туда съездить, посмотреть. Особенно исторические места, которые очень интересны. К сожалению, я их плохо знаю. Там много исторических мест. Это красивые места, теплый климат и исторические памятники.

Индира: Нет, не часто, мы вообще особо здесь не выезжаем никуда. Хотелось бы, конечно, чаще, но максимум летом выезжаем на речку или зимой в Зар ездим кататься на санках. А так, больше никуда. Можем еще в село поехать, в Дзау. Все, больше нам некуда выезжать. Несколько лет назад мы были на озере Коз, вот туда бы с удовольствием вернулись! Времени пока нет, а потом, может, поедем.

Маргарита: Нет, хотя здесь родилась и выросла, но редко выезжаю. Только во Владикавказе бываю или в Москве, только туда. Только проездом по районам республики бываю. Мне в городе нравится очень.

Лариса: Сейчас я вообще не путешествую по республике, но это не от того, что считаю, что здесь нечего смотреть и некуда ехать, нет. Просто у меня ситуация семейная такая, ограничена очень в передвижениях. Давным-давно, еще плохие времена были, довоенные, мы ездили в Шихантур за грибами. Вот туда можно ездить раз в месяц и не уставать от этого. Вроде небольшое место, но впечатляет. С удовольствием поехала бы посмотреть озеро Коз. Просто бы полетела! Даже бы в Квайса поехала, тем более дорога сейчас хорошая. Я мало где была, масса причин. Когда плохие времена были, не было возможности ездить по республике, а когда наступили хорошие, семейные обстоятельства не позволяют.

Лана: Я приезжаю только на лето к бабушке. Больше нигде не была, кроме Цхинвала. На речку и в горы, конечно, каждое лето. Это обязательно. Я люблю в горы ездить, там потрясающее красиво.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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