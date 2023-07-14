Главные события недели – наводнение, заседание парламентского комитета и призывы к безымянным журналистам и блогерам – лишнего не снимать, лишнего не писать, лишнего не говорить.

Но начну с наводнения, в котором были две стороны – очень грустная и очень веселая. Грустная была связана с тропическим ливнем, обрушившимся на наши субтропики. Страна оказалась не готова к такому количеству воды, коммуникации вышли из строя, подмыло железную дорогу, кое-где сошли сели, попадали деревья – страну подтопило от Псоу до Ингура. Пострадали люди, есть пропавшая туристка, которую четвертый день ищет МЧС. Местные органы власти не могут оценить ущерб, нанесенный ливнем.

Но, как это часто бывает в жизни, у любой грустной стороны есть веселая. Веселил народ во время потопа глава государства. Аслан Бжания посетил Гагру и Пицунду, как только вода спала. Его визит было доверено освещать двум СМИ – национальному ТВ и российскому «Спутнику». Его общение с отдыхающими растащили на цитаты, а для наиболее креативных граждан страны оно стало генератором идей по проведению флешмобов и созданию смешных мемов – про трактора, советы о том, как полезно отказываться от хлеба, и многое другое. Лидером цитирования стал диалог с отдыхающей, стоящей под дождем в грязи.

Президент: Хлеб есть?

Отдыхающая, стоящая в грязи, в дождевике: Хлеба нет.

Президент: А печенье?

Отдыхающая: И печенья нет.

Президент: Плохо. Будем думать.

КВНщики не упустили случая повеселиться, считая в пачках печенья, уровень воды. СМИ и активные пользовали соцсетей, выкладывая мемы на любой вкус, волонтеры, приехавшие помогать пострадавшим, завершили свою работу общим фото с печеньем в руках, жители страны заменили приветствие фразой – «печенье есть?». Смех сквозь слезы получился на всю страну.

Тем временем в парламенте прошло комитетское заседание, посвященное обсуждению проекта законов про апартаменты. На заседания были приглашены все общественные организации, которые проявляли интерес к данной теме – представители партий, общественных движений, Общественной палаты, которую накануне посетил президент. Обращу внимание на то, что ранее в парламентском комитете, без СМИ прошло слушание проекта об апартаментах с представителями исполнительной власти и администрации президента. Однако представители администрации президента приняли участие и в общественных слушаньях, что в формате, предложенном главой парламентского комитета, выглядело нелогично.

На заседании пропрезидентская партия «Амцахара» предложила внести несущественные поправки в проект, общественное движение «Аидгылара» приложило поправки, которые ограничивают исполнительную власть в вопросе выделения земли под апартаменты и многое другое, что, скорее всего, придется не по душе инициаторам проекта законов. Перечень поправок предложенных ОП, касался налогового законодательства, контроля, градостроительного плана и так далее. Около 10 общественных и политических организаций заявили о том, что представленный проект считают антинародным, назвали его суицидальным для страны и народа и предложили вернуть проект авторам без рассмотрения.

Сторонники президента отстаивали проект излюбленным способом, обвиняя своих предшественников. Исправить невыгодную для обсуждаемого проекта картинку (видимо для национального ТВ) и на свой лад подвести итог попытался глава администрации президента Джансух Нанба. Он заверил собравшихся в том, что Аслан Бжания днем и ночью думает о народе, затем обвинил главу парламентского комитета в том, что не все организации были приглашены на парламентские слушания и СМИ, которые, по его мнению, неправильно цитируют президента. Своим выступлением глава администрации президента спровоцировал скандал, после которого комитетское заседание продолжилось без приглашенных общественников и без журналистов – только депутаты и администрация президента.

Надо сказать, что на этой неделе власть переключила спектр своего недовольства с оппозиции на СМИ. Старт этой кампании дал президент. Выступая в Общественной палате, он выразил недовольство блогом и интервью на «Эхо Кавказа», в которых подвергалось критике российско-абхазское соглашение по аэропорту. 12 июля на парламентском комитете журналистам запретили вести прямой эфир со слушаний с общественными организациями по апартаментам. Там же юрист общественной палаты обвинила журналистов в неправильной подаче информации, а затем и глава администрации президента упрекнул журналистов в искажении фразы президента – «парламент должен». «Имел место факт искажения информации со стороны журналистов», – заявил Джансух Нанба.

Кстати, на требования президента к парламенту принять закон об апартаментах в июле ответили на брифинге в Сухуме депутаты парламента. В частности, Наур Нармания напомнил президенту и его сторонникам Конституцию, по которой парламент является независимой ветвью власти, и заявил, что будет голосовать против принятия законопроекта по апартаментам.

Но вернемся к обвинениям в адрес СМИ. Завершило эту тему на этой неделе непонятное обращение министерства обороны. Минобороны призывает представителей СМИ, блогеров и гражданских журналистов быть корректными при освещении деятельности, связанной с главным военным ведомством и Вооруженными Силами Республики Абхазия.

К другим новостям. В МВД сменился главный гаишник – причины кадровых изменений не объясняются. Общественные активисты начали сбор средств для оказания помощи людям, пострадавшим от наводнения, по проекту НПО в Сухуме были установлены кормушки для бездомных животных, в это же время в столице разрушают старые здания, чтобы строить высотки. Погода восстановилась, море очистилось и сезон купания возобновился.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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