Президент УЕФА: прошедший в Грузии чемпионат U21 войдет в историю

Президент УЕФА поблагодарил премьер-министра Грузии за успешное проведение чемпионата Европы по футболу среди сборных до 21 года, сообщает со ссылкой на администрацию правительства SOVA.

В письме Ираклию Гарибашвили Александер Чеферин пишет, что видение грузин и проявленная ими забота обусловили огромный успех мероприятия, что создало приятную и запоминающуюся атмосферу для всех участников чемпионата:

«Грузинское гостеприимство, красивые города, хорошая спортивная инфраструктура и впечатляющий стиль игры вашей сборной… На трех матчах был установлен рекорд по заполненности стадионов, лучший результат какой мы только видели в финалах U21 в УЕФА. В результате всего этого этот чемпионат войдет в историю как турнир с самой высокой посещаемостью», - сказано в письме Александера Чеферина премьер-министру Грузии.