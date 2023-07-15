Спикер парламента Грузии: Польские врачи злоупотребили доверием

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили называет позорным инцидент, произошедший 13 июля в клинике «Вивамеди».

«Совершенно непонятно, что это за поступок был. Тем, кому нужно было убедиться в том, что Саакашвили получает надлежащие медицинские услуги, была предоставлена такая возможность. К сожалению, этим доверием злоупотребили.

Это не обычная группа, это специальная медицинская группа при польском правительстве… Вчера министр юстиции обратился к министру иностранных дел, и я надеюсь, что в ближайшее время вопрос обсудят с послом Польши, чтобы можно была зафиксирована его позиция по этому поводу», - сказал Папуашвили.

В «Национальном движении», тем временем, не понимают ажиотажа, поднятого представителями правящей партии вокруг этой темы, пишет SOVA.