В Цхинвале не первый год продолжается спор вокруг новейшей истории. О необходимости ускорить написание соответствующего учебника говорили и на встрече парламентариев с депутатами Верховного Совета первого созыва. В его отсутствие, отметили участники встречи, новые поколения жителей Южной Осетии не знают исторических фактов, не знакомы с хронологией образования и становления республики. «Эхо Кавказа» попыталось разобраться, почему это сложная задача.

Новейшая история Южной Осетии, пока не нашедшая отражение в историографических изданиях, стала главной темой обсуждения на встрече парламентариев с депутатами Верховного Совета республики первого созыва.

«По мнению депутатов обоих созывов, такие пробелы дают возможность для всякого рода инсинуаций и искажения исторических фактов, которые отдельные лица трактуют по-своему… Участники встречи согласились с тем, что необходимо жестко пресекать деятельность отдельных лиц, компрометирующих как новейшую историю осетинского народа, так и личностей, которые возглавляли борьбу народа Осетии за свободу и независимость республики Южная Осетия», – сообщает о содержании беседы пресс-служба парламента.

Эту встречу можно считать реакцией на разногласия в югоосетинском обществе по поводу тех или иных событий 1989-2008 годов, персонажей новейшей или точнее, постсоветской истории, их вклада в борьбу за независимость.

По мнению экс-спикера парламента, лидера Компартии Южной Осетии Станислава Кочиева, проблема еще и в том, что большинство из них еще живы, они все еще переживают этот период их жизни, все еще сохранятся разногласия между ними, они настаивают на разных версиях тех событий. В этих условиях, считает Кочиев, писать учебник новейшей истории невозможно:

«Какая возможность сейчас, по прошествии столь недолгого времени, говорить об истории, тем более, если эту летопись будут писать те, кто ее творил? Каждый творил по-своему, каждый мыслил по-своему, у каждого свои соображения, своя колокольня… Каждый считает себя первым и единственным, самым правильным. Поэтому какое время сейчас писать историю? О какой объективности можно говорить в написании суперновой истории? Это что за ерунда? Сейчас начнется мордобой и поножовщина, разве можно в таком виде писать историю?

– Иными словами, вы считаете, что время для учебника еще не пришло?

– Надо чтобы время прошло, чтобы все устаканилось, чтобы вся эта муть осела… Только после этого можно будет рациональное зерно выделить из тех событий. А сейчас каждый будет Наполеоном или Суворовым, по крайней мере.

– С другой стороны, высказываются опасения, что некоторые важные сюжеты этой истории могут исчезнуть вместе с участниками тех событий.

– Сейчас время писать мемуары для будущих историков и серьезных исследователей. Пусть каждый пишет свое субъективное мнение, из них со временем можно будет извлечь что-то объективное, и найти более-менее правдивую, взвешенную историю. Пусть историки пишут историю, а те, кто ее делал, останутся в это истории – с положительным знаком или с отрицательным».

По мнению осетинского блогера Алика Пухати, постсоветскую историю Южной Осетии необходимо изучать, фиксировать события, чтобы они не канули в лету, но прежде, чем садиться за учебник, необходимо разобраться с началом двадцатого века. Этого требует системный поход к изучению истории, говорит Пухати:

«Я бы на их месте сфокусировался все-таки на девятнадцатом-двадцатом веке, и как-то с этим бы разобрался. Например, первый руководитель Южной Осетии Абдул Бекир Таутиев – потомок осетинских мухаджиров. Поверил в революцию, из Турции через Баку попал в Южную Осетию. Одна из его первых инициатив - объединить Северную и Южную Осетию в отдельную советскую республику. Человек был моментально репрессирован Сталиным и расстрелян. Ни в учебнике, ни в интернете ты не найдешь, кем был Таутиев, человека просто вычеркнули из истории. У меня вопрос: южане будут в своем учебнике упоминать Абдул Бекира Таутиева, потомка осетинских мухаджиров, вернувшимся, чтобы объединить Осетию? Они сейчас за 1989 год пытаются взяться, но, может, сначала как-то за 1937-й год, за 1920-й год возьмутся, изучат причины геноцида осетин? Изучат, как большевики кинули осетин, дав им добро, чтобы они поднимали восстание как раз в тот момент, когда они подписали договор с грузинскими меньшевиками о взаимном признании и ненападении? Осетин просто кинули в эту бойню, чтобы оттянуть грузинские войска от границы с Азербайджаном, чтобы там установилась советская власть. Они будут давать оценку тому, что произошло тогда, и какую роль сыграли большевики в истории Осетии? Как они пожертвовали коммунистами Южной Осетии во имя большой империи советской. Поэтому им до 1989 года еще добираться, как Илону Маску до Марса.

– То есть вы считаете, что учебник по новейшей истории писать еще рано?

– Я не против изучения событий 1989 года, но все они проистекают из событий 1920 года, из событий конца тридцатых годов. И из 1953 года, когда репрессировали и дали тюремные сроки группе школьников, пытавшихся добиться возвращение осетинского языка в школы. Пока Сталин не сдох, все сидели, потом троих амнистировали, а четвертый – Хазби Габуев, отсидел десять лет. Южане сфокусированы на каком-то очень коротком промежутке истории, они как будто не хотят понять, почему это произошло. У них осетины, как эльфы, вдруг появились ниоткуда, а что было до этого за столетие, как по нам прошлась советская власть, они изучать не хотят. Они строят какой-то неосоветский пост-панк, это к истории отношения не имеет».

Почему столько разночтений и даже конфликтов вокруг новейшей истории?

Потому что здесь много чего сошлось, считает депутат Давид Санакоев. Надо понимать и непростое время, которое тогда было в Южной Осетии, и внутренние разногласия, несправедливые обвинения, злоупотребления властью, конкуренцию, колоссальное давление из России и Грузии, которое оказывалось на местные элиты.

Но есть еще одна причина такой сосредоточенности на периоде конфликта, которой сегодня участники дискуссий предпочитают не касаться, говорит Давид Санакоев:

«Мне кажется, одна из причина такой сосредоточенности на прошлом – отсутствие представлений о будущем, отсутствие внятных проектов развития гражданского общества, нашей государственности, способных увлечь за собой людей, объединить общество вокруг стремления изменить жизнь к лучшему. Я ни в коем случае не предлагаю забыть прошлое, но, мне кажется, наши умы должен в большей мере занимать день завтрашний. Сейчас многие спорят о том, как описать то, что происходило до 2008 года, а у меня другой вопрос: что мы напишем в этом учебнике про то, что происходило с нами и у нас после 2008 года? Мне кажется, это будет даже труднее, потому что хвастаться особо нечем», – говорит Санакоев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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