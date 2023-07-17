В МИД Грузии из-за инцидента в клинике «Вивамеди» вызвали польского дипломата

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили провел встречу с и.о. посла Польши Мариушем Петржаком. На встрече грузинская сторона выразила обеспокоенность в связи с инцидентом, произошедшим в тбилисской клинике «Вивамеди».

Напомним, что 14 июля Специальная пенитенциарная служба опубликовала видеозапись, на которой, по ее заявлению, во время визита к заключенному экс-президенту Михаилу Саакашвили с одним из польских врачей имел место «непонятный инцидент», – в частности, врач завернул в бумагу взятый у осужденного Саакашвили образец и попытался тайком вынести его из клиники в обуви.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе попросил МИД Грузии, чтобы ведомство поинтересовалось позицией официальной Варшавы по этому инциденту.

«Польскому дипломату еще раз разъяснили: государство заинтересовано в том, чтобы общественность располагала полной информацией о состоянии здоровья Михаила Саакашвили. Соответственно, в связи с этим неоднократно была выражена готовность к допуску в клинику иностранных врачей при желании семьи. Об этом свидетельствует визит польских врачей к осужденному Саакашвили, организованный на основании ходатайства семьи и при поддержке посольства Польши – несмотря на то, что что осужденному Саакашвили, согласно решению Страсбургского суда по правам человека, было отказано в переезде на лечение в Польшу», – сказано в заявлении МИД Грузии.

По информации ведомства, на встрече грузинская сторона подчеркнула, что поведение одного из врачей, входящего в состав польской миссии медиков, «вызывает недопонимание, беспокойство, а также подрывает доверие ко всему процессу».

«Польского дипломата в МИД попросили изложить свою позицию по поводу инцидента. На встрече польский дипломат отметил, что он не проинформирован о том, чем было вызвано подобное поведение польского врача», – сказано в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.

Сам дипломат покинул здание МИД без комментариев.

Сегодня же визит польских врачей прокомментировал посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

«Очень хорошо, что польские врачи провели с пациентом несколько часов. Я также рад, что они поговорили с врачами клиники «Вивамеди», ухаживающими за Саакашвили. Я искренне надеюсь, что экспертиза польских врачей поможет в лечении пациента. Хочу выразить благодарность представителям правительства Грузии. Потребовалось определенное время, чтобы все необходимые требования были удовлетворены, и когда польские врачи прибыли в Грузию, им очень быстро дали возможность посетить бывшего президента. Надеюсь, что их визит поможет обеспечить должное лечение Саакашвили. Очень важно, чтобы права Саакашвили были полностью защищены – как ответчика в суде, так и как пациента», — заявил Павел Герчинский.