Из-за инцидента, случившегося при посещении польским врачами Михаила Саакашвили, скандал вокруг его пребывания в медцентре «Вивамеди» вышел на новый виток. Едва ли не все лидеры «Грузинской мечты» выступили с гневными заявлениями.

12 июля группа польских врачей в составе 5 человек посетила задержанного Михаила Саакашвили в клинике «Вивамеди». 14 июля Специальная пенитенциарная служба опубликовала видеозапись, на которой, по ее заявлению, во время визита к Михаилу Саакашвили с одним из польских врачей имел место «непонятный инцидент», – в частности, врач завернул в бумагу взятый у осужденного Саакашвили образец и попытался тайком вынести его из клиники в обуви.

Вместе с тем в ведомстве пояснили, что до этого сама служба предоставила посетителям право вынести образцы, взятые в официальном порядке. Соответственно, «данное действие со стороны врача добавило неясности поведению, несоответствующему медицинским этическим и правовым нормам», – говорится в комментарии ведомства.

Клинический директор «Вивамеди» Зураб Чхаидзе рассказал журналистам, что коллеги из Польши запросили образцы ногтей, волос, которые были взяты на законных основаниях в присутствии медперсонала клиники, запечатаны в конверт и переданы польским врачам. Для чего им понадобилось тайком выносить образцы, по словам Чхеидзе, не совсем понятно.

Зато намерения польских врачей предельно ясны лидерам «Грузинской мечты». Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «позорным» инцидент, произошедший в клинике «Вивамеди».

«Совершенно непонятно, что это был за поступок. Тем, кому нужно было убедиться в том, что Саакашвили получает надлежащие медицинские услуги, была предоставлена такая возможность. К сожалению, этим доверием злоупотребили. Это не обычная группа, это специальная медицинская группа при польском правительстве… Вчера министр юстиции обратился к министру иностранных дел, и я надеюсь, что в ближайшее время вопрос обсудят с послом Польши, чтобы можно была зафиксирована его позиция по этому поводу», – сказал Папуашвили.

Ираклий Кобахидзе был более прямолинеен. По словам председателя «Грузинской мечты», причиной того, что польский врач тайно взял пробу Михаила Саакашвили из медицинского учреждения, могла быть попытка подлога.

«С точки зрения неспециалиста, я думаю, что единственный причина подтасовка данных – использовать образцы, которые тайно взял один из врачей. В связи с этим нам необходимо услышать разъяснения, в том числе от польских властей. Насколько мне известно, инициатива привезти этих врачей в Грузию исходила от них. Они должны будут предоставить официальное объяснение того, что произошло. Это требует серьезного расследования. Мы же ясно видим попытку манипуляции. Я не знаю, как иначе можно использовать эти образцы», – сказал Ираклий Кобахидзе.

В свою очередь, премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал инцидент с польскими врачами «постыдным».

«Мы были обязаны опубликовать отснятый материал, когда они попытались тайком вынести образцы, которые до этого официально взяли с нашего согласия. Конечно, это указывает на то, что этот вопрос политизирован от начала до конца, возможно, у них были какие-то другие намерения, время покажет, что стояло за изъятием проб, но одно я хотел бы сказать: мы никому не позволим ввести в заблуждение международное сообщество».

В свою очередь, в «Нацдвижении» обвинили власти в провокации. По словам члена политсовета Гии Барамидзе, непонятно, на чем строит обвинения власть, если на опубликованных кадрах видна только бумажка без содержимого?

«Где они увидели нарушение? Показывать, как у человека что-то лежит в носке, это позорно. Какой закон нарушил этот человек? Они говорят, что здесь что-то не так – что именно? Они раздули международный скандал, и даже не удосужились привести экспертизу бумажки, которую нашли. Но если даже допустить, что этот человек что-то скрыл, это вызывает еще большую тревогу. Это означает, что врач не доверяет властям и решил тайно что-то изъять. Тогда у них нет к нам доверия – это вывод».

Не видит ничего из ряда вон выходящего и секретарь по международным делам и в политическом объединении «Лело» Григол Гегелия:

«Этот человек прибыл сюда именно с целью сбора образцов для исследования, и он не выходил за рамки своего мандата. Можно, конечно, спорить о форме реализации, но, повторюсь, закона он не нарушал».

Напомним: посетившие Саакашвили польские врачи из пяти человек состоят в Группе гуманитарной и медицинской помощи (ZPHM) при канцелярии премьер-министра. Согласно польскому законодательству, в функции этой группы входит эвакуация тяжелых пациентов или пациентов с высоким риском из других стран. Представители польского правительства никогда не скрывали, что их цель – перевод Михаила Саакашвили на лечение за границу.

В свою очередь, грузинские власти всегда заявляли, что не будут даже рассматривать никакие предложения по освобождению бывшего президента страны.

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