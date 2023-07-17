Граждане Турции и РФ лидируют по количеству визитов в Грузию

За первое полугодие текущего года Грузию посетили 2 860 117 международных путешественников. Об этом сообщили в Национальной администрации туризма Грузии.
По информации ведомства, по числу визитов лидируют граждане Турции, на втором месте россияне, на третьем – граждане Армении.
Топ-10 стран по числу визитов в Грузию в январе-июне:
- Турция – 582 527 визитов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 122.2%;
- Россия – 577 632 визита, +133.7%
- Армения – 397 116 визитов, +102.8%
- Израиль – 106 530 визитов, +26%
- Азербайджан – 85 777 визитов, +29.2%
- Украина – 67 040 визитов, –5.4%
- Казахстан – 57 771 визит, +27.3%
- Иран – 50 932 визита, +36.8%
- Беларусь – 44 570 визитов, +6.2%
- Польша – 36 103 визита, +139.4%.
Отметим, что по сравнению с январем-июнем 2019 года рост фиксируется из Турции, Израиля, Казахстана, Беларуси и Польши, восстановить допандемийные туристические показатели Грузия пока не смогла с Россией, Арменией, Азербайджаном, Украиной и Ираном.
Ранее власти Грузии объявили, что будут публиковать квартальную, а не ежемесячную статистику по визитам иностранцев.
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