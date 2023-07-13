В Тбилиси создается транзитный хаб для россиян, чтобы они могли летать в Европу. Об этом в интервью РБК заявил совладелец аэропорта «Внуково» и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев.

Напомним, что прямые рейсы между Москвой и Тбилиси возобновились в мае текущего года. Полеты осуществляют российская «Азимут» и грузинская Georgian Airways. Против Ванцева, а также авиакомпании Georgian Airways и её основателя Тамаза Гаиашвили Украиной введены санкции.

«Наши партнеры из Georgian Airways делают для российских пассажиров хорошие предложения с точки зрения транзита, открывают рейсы в Европу — на Париж, Ниццу и Рим, куда сейчас напрямую полет закрыт. В итоге россияне получат в Тбилиси четвертый хороший транзитный узел — после Стамбула, Еревана и Баку», — говорит Ванцев.

Он не скрывает, что российская сторона активно сотрудничает с грузинской авиакомпанией и говорит, что владелец Georgian Airways Тамаз Гаиашвили — его «личный друг».

«Мы вместе с Georgian Airways пытаемся его (хаб. – ред.) так сложить, чтобы он был максимально комфортным для наших пассажиров, чтобы стыковка была небольшая по времени, час-полтора», — добавил Ванцев.

Виталий Ванцев прокомментировал и высокую стоимость билетов между Москвой и Тбилиси.

«Авиация так построена, что чем больше мы летаем, тем ниже наша себестоимость, и мы можем себе позволить ниже ценовой порог продажи. Почти четыре года назад российские компании потеряли рынок Грузии, теперь мы начинаем его развивать. Чем больше мы его будем развивать, тем более доступным будет предложение для клиентов. Это же касается и роста числа транзитных пассажиров, которые увеличивают загрузку рейсов. Все эти факторы будут приводить к тому, что цены на билеты будут потихонечку снижаться», — отметил он.

Ванцев говорит, что у «Азимута» есть частоты на полеты из Минеральных Вод и Сочи в Тбилиси, а также «частоты на Батуми». Рейсы, по его словам, будут запущены, если у них будет «потенциал загрузки».