Медведев после взрыва на Крымскому мосту призвал к «негуманным методам»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал к «негуманным методам» после взрыва на Крымском мосту.

«Мировой и наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями. Они понимают только язык силы. Только персональные и совсем негуманные методы», – написал он в телеграм-канале.

Медведев считает, что «надо взрывать их собственные дома и дома их родственников».

«Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались», – считает Медведев.

Отметим, что летом 2022 года Медведев заявлял, что для Украины может наступить Судный день в случае ударов по Крыму. В феврале текущего года он говорил, что после ударов по Крыму «запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина».