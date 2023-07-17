Летний туристический сезон вошел в активную фазу. Пользователи социальных сетей рассказали «Эху Кавказа», где и как планируют провести свои отпуска.

– Где и как вы планируете отдыхать этим летом?

Георгий: Я думал о том, чтобы поехать на море, однако в этом году не получится. Планы поменялись, буду отдыхать на своей даче в Шида Картли. Я часто там отдыхаю и, конечно же, хотелось бы какого-то разнообразия, позагорать на солнце, поплавать в море, однако мы с семьей решили не рисковать в этом году. Черное море и так не самое чистое, а сейчас экологи говорят и о возможном его загрязнении после взрыва на Каховской ГЭС. Конечно, многие говорят о том, что до Грузии это загрязнение может и не дойти, а если и дойдет, то к концу года, но я не собираюсь рисковать здоровьем своих детей и жены ради нескольких дней отдыха. Моря в этом году не будет, больше гор, наверное.

Мари: Этим летом я еду в Европу. Мы с мужем стараемся каждый год посещать новые места, вот и в этом у нас довольно загруженная программа. Ну а по возвращению в Грузию мы обязательно отправимся на Черное море. Многие отговаривают, боятся, что после произошедшего в Украине вода в море может быть загрязнена, но меня это не беспокоит. Точнее, я не боюсь этого, ведь специальные службы постоянно проверяют уровень загрязнения и пока все в порядке. Но, естественно, я слежу за развитием событий, смотрю новости, и в случае плохих новостей я, естественно, отменю свою поездку на Черное море.

Бека: Отдых на Черном море сейчас связан с рисками, говорят, что вода если и не загрязнена, то это может произойти в любой момент. Я не переживаю на этот счет, довольно часто отдыхаю в Батуми, потому было бы неплохо сменить обстановку. Кроме того, в этом году в Грузии будет очень многолюдно, я уверен. Не хотелось бы искать место на пляже, куда можно присесть. Думаю, скопить немного больше денег и отправиться в Европу. Пока не выбрал, куда точно поеду, но скорее всего в Италию. Кстати, многие мои друзья и близкие люди выбирают такой же отдых – поездку в страны Европы и Азии.

Тамар: Я мечтаю провести отдых в каком-нибудь городке или поселке на побережье Черного моря. Последний раз я была в Батуми 8 лет назад и до сих пор не получается вернуться туда. Я очень соскучилась по морю и пляжам. Впрочем, и в этом году мне придется провести лето в Тбилиси. Я не поеду на море не потому, что существует опасность загрязнения, этого я совершенно не боюсь, просто не получается устроить такой отпуск из-за отсутствия финансов.

Артем: Я уже выбрал локацию для отдыха – это одно из сел Боржомского района. Планирую там отдохнуть вместе со своей семьей. На пляжи Черного моря в этом году не поедем, и не потому, что вода загрязнена, просто из-за семейной ситуации – у меня маленькие дети, из-за них я ограничиваю себя и нас от подобных поездок. Иначе я бы с огромным удовольствием отправился на Черное море.

Като: Мы с семьей традиционно поедем в село Шемокмеди – это одно из самых красивых мест в Гурии. Тем, кто там не бывал, я очень советую посетить его, поверьте, вы не пожалеете об этом. Ну а в первых числах августа мы с мужем и детьми отправимся на Черное море. Официальные источники передают, что вода у пляжей Грузии абсолютно чистая. Более того, даже в Румынии и Болгарии пока все хорошо и говорят, что не видят никаких рисков, значит до нас загрязнение если и доберется, то очень нескоро. Потому я не собираюсь менять свои планы. Впрочем, конечно, перед отправкой я обязательно проверю последнюю информацию о том, как там развиваются события.

Малхаз: Летний отдых для меня – это походы в лес или в горы, часто даже немного экстремальные походы. Мы с друзьями по несколько дней ходим по красивейшим местам, отдыхаем в палатках, а затем продолжаем путь. Ходим в Тушети, Хевсурети, планируем подняться на Казбеги, на самый пик. Но, конечно, хотелось бы отдохнуть и на Черном море. Такая поездка у меня тоже запланирована, однако ближе к осени.

Давид: Мы каждый год отдыхаем с семьей на побережье Черного моря. Чаще всего в Гонио. Однако из-за сообщений о подрыве Каховской ГЭС и возможном загрязнении моря у нас пропало желание в этом году проводить отпуск так же. Понимаю, что скорее всего этого не произойдет, но «береженного Бог бережет». Да и в этом году там очень много туристов, только из России несколько миллионов человек ждут, сомневаюсь, что в такой толпе можно будет нормально провести время. В общем, мы решили остаться в Тбилиси, будем ходить на водохранилища и там купаться.

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