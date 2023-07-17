Первый в Абхазии полигон для твердых бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района начнет функционировать в конце июля. Руководитель строительства Тимур Агрба проинформировал «Эхо Кавказа» о том, как будет работать полигон, и что там будет происходить с мусором.

Строительство полигона для твердых бытовых отходов ведется в селе Кацикыт Гулрыпшского района с 2019 года на средства российской финансовой помощи. Проблема мусора стоит в республике очень остро: из-за отсутствия полигона свалки образуются в разных районах практически стихийно.

Одна из острейших проблем – сухумская свалка, расположенная рядом с домами жителей микрорайона Маяк, которые с 2018 года протестуют и требуют ее закрыть. Свалка, к тому же, регулярно горит, заражая округу ядовитым дымом. После того, как жители Маяка перекрыли на несколько дней дорогу самосвалам, везущим мусор, было принято решение о строительстве полигона для твердых бытовых отходов в селе Кацикыт.

На днях строящийся полигон инспектировал президент Абхазии Аслан Бжания.

О том, на какой стадии сейчас строители и когда полигон начнет принимать мусор, «Эхо Кавказа» проинформировал начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба.

По его словам, уже к концу июля полигон начнет принимать мусор из Сухума и Гулрыпшского района:

«Строительство первого этапа полигона твердых бытовых отходов подходит к завершению. На первом этапе строительства у нас было предусмотрено обустройство котлована площадью 2.4 га, куда будет поступать мусор после сортировки, а именно органический мусор. Установлена сортировочная линия, блок-контейнеры для персонала, навесы для техники и площадки для временного хранения мусора, дезбарьер, весовая и так далее. То есть, буквально к концу июля все работы по первому этапу будут завершены, и на этом предприятии уже начнет работать сортировочная линия. МУП «Благоустройство» администрации города Сухум будет его эксплуатировать, сухумский и гулрыпшский мусор начнут свозить на полигон ТБО».

Руководитель строительства рассказал, что будет происходить с мусором и какая защита для окружающей среды предусмотрена:

«Концепция у нас следующая: сортировочная линия на 12 постов, где будет сортироваться мусор на следующие фракции – это пластик, металл и бумага, все это прессуется и складируется. Предприятие, которое там будет работать, будет иметь возможность для реализации этой продукции. Я думаю, что это уже администрация города Сухум как-то выстроит там работу для того, чтобы какие-то доходы извлекать из мусора, чтобы предприятие эффективно функционировало и особенно активной нагрузки на бюджет не было. А органика будет свозиться в котлован, который изолирован от почвы бентонитовыми матами, дренажными трубами, чтобы химические составы не попадали в грунты».

Тимур Агрба пояснил, что второй этап строительства рассчитан на 2023-2025 годы. Для него уже заказаны локальные очистные сооружения, которые в течение трех месяцев должны быть изготовлены на заводе и практически сразу их привезут и установят на полигоне. Известно, что примерно через полтора года после начала складирования органики начинает образовываться инфильтрат, но задолго до этого, говорит Агрба, будут установлены очистные сооружения. На них будет осуществляться биологическая и электролизная очистка, бактериями и под воздействием тока сточные воды будут обеззараживаться, чтобы не наносить вред экологии.

Тимур Агрба сообщил, в какую сумму обошлось строительство первого этапа и какие проблемы возникли с сортировочной линией для полигона:

«В 2018 году под строительство полигона ТБО в селе Кацикыт было выделено 36 гектаров земли. Первый этап реализован на площади пять гектаров, то есть 2,4 га – это котлован, а все остальное – это инфраструктура, которая будет обслуживать полигон ТБО. Стоимость мероприятий 136 млн рублей. Мы должны были мероприятия реализовать немного ранее, но возникла проблема с доставкой оборудования, а именно сортировочной линии. Подрядные организации договаривались с Российской Федерацией, с производителями сортировочной линии, но в связи с последними событиями эти производители ушли с российского рынка, поэтому пришлось заказывать ее в Белоруссии белорусского производства. И вот сейчас такое оборудование у нас на полигоне».

Тимур Агрба заверил, что в радиусе полутора километров от полигона нет жилых домов, а все проектные решения и мероприятия были согласованы со всеми службами, в том числе и с экологами.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях