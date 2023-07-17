В июле, в течение недели, в двух населенных пунктах Абхазии проходили Дни города. Речь идет о двух древнейших городах республики – ее столице Сухуме и райцентре Очамчыра, на месте которых более двадцати пяти столетий назад появились древнегреческие колонии Диоскуриада и Гюэнос.

Если в Сухуме День города 8 июля совмещали с празднованием 2507-летием основания Диоскуриады, то в Очамчыре 15 июля – с 2523-летием основания Гюэноса. Это дает основание не очень сведущим людям восклицать, что Очамчыра, хоть и значительно меньше столицы по населению, но зато старше ее на 16 лет. Но тут надо участь, что обе даты – условные. Обычно годом основания древнего города считается год его первого упоминания в какой-то летописи. Про оба древнейших города Абхазии такого не скажешь: об их приблизительном возрасте судят по археологическим находкам.

Отмечаемые же даты возникли так. Отметить 2500-летие Сухума в Абхазии задумали еще до грузино-абхазской войны, после войны историки и руководители республики вернулись к этой идее, но город на рубеже веков был совершенно не готов к проведению массовых мероприятий и приему почетных гостей. Даты проведения торжеств намечались и откладывались неоднократно, пока, наконец, тогдашний мэр Сухума Адгур Харазия не взялся провести юбилей города в 2016 году. Таким образом, годом основания Диоскуриады – Сухума стал считаться 484 год до нашей эры, и вот уже в седьмой раз в абхазской столице, на разных ее площадках, в первой половине июля проводится Дни города.

Что касается Очамчыры, то тут решили не мудрствовать лукаво и годом основания города считать 500-й до нашей эры. В 2000-м юбилей отметили очень скромно, по сути – символически. А вот в прошлом году торжества провели уже основательно, в этом решили повторить.

Некоторые наблюдатели отмечали, что с погодой нынче больше повезло очамчырцам. Возможно, слишком большое впечатление произвел залповый ливень, который прервал вечерний концерт у сухумской колоннады на набережной московских эстрадных певцов Маликова, Семенович и Антонюк. Но этот концерт проходил 7-го, накануне праздника, а на следующий день чуть поморосило пару раз. Но зато этот ливень надолго запомнился, как и дождь в ночь с восьмого на девятое…

В приморском сквере у «мостика счастья» в Сухуме, где восьмого июля гостям праздника были предложены различные угощения, в том числе и мясо зажаренного на вертеле бычка, мы встретились с Борисом Накопия, который не раз давал комментарии «Эху Кавказа». А вот в субботу 15 июля я в Очамчыру уже не поехал, а он, как коренной очамчырец, поехал туда с группой друзей, и сегодня делился впечатлениями по телефону. Бычка на вертеле зажарили и в Очамчыре, Борис с друзьями, ехавшие из Сухума, припозднились к открытию праздника на два часа и, как он говорит,

«Только скелет его увидели, только скелет».

Для живущего сейчас в Сухуме, но родившегося и выросшего в Очамчыре Бориса Терентьевича одинаково близки и дороги оба города, и поэтому интересно было узнать о его впечатлениях про оба праздника. Разумеется, сказал он, их трудно сравнивать, так как по масштабам Очамчыра гораздо меньше, в ней сейчас проживает всего пять тысяч человек. Но и здесь было красиво, царило приподнятое настроение. На набережной, которую недавно обновили, расположилась ярмарка сельскохозяйственной продукции Очамчырского, Гальского и Гулрыпшского районов. Для детей была подготовлена насыщенная развлекательная программа с героями мультфильмов, квесты и пенная вечеринка. Вечером на центральной площади чествовали выпускников школ, награждали почетных граждан города, состоялся концерт. Праздничная программа завершилась фейерверком. Накопия говорит:

«Были выставки сыров, меда, различных поделок народных, промыслов… Сколько хорошей продукции было выставлено… Потом был банкет вот в этом вновь открывшемся новом туркомплексе шестнадцатиэтажном. Я удивляюсь, думал, что эту высотку уже невозможно реанимировать… Но вот что значит предприниматели – два брата Сичинава. За несколько месяцев, полгода или семь-восемь месяцев, гостиница как птица Феникс возродилась».

Но Борис Накопия не обратил внимания на открывшуюся на набережной Очамчыры скульптуру, которая стала, пожалуй, такой же фишкой тамошнего Дня города, как в Сухуме – проливные дожди. А в абхазском сегменте Фейсбука о ней разразилась бурная полемика. Вот что об этой скульптуре с загадочным названием «Ручание дельфина» написал Апсныпресс:

«Скульптура «Ручание дельфина» была установлена ко Дню города на набережной Очамчыры. Работа по форме напоминает плавные очертания дельфина и человеческой руки, охватывающей ствол высокого дерева. По словам автора Геннадия Ромина-Гамгия, свои работы он создает для размещения на объектах природы. Художник применяет авторский запатентованный метод работы, когда первоначальный макет создается непосредственно на месте установки будущей скульптуры. Метод можно сравнить с работой кутюрье, снимающего мерки платья на модели, когда учитываются все физические особенности. Все это делается для того, чтобы скульптура гармонично «сливалась» с природным объектом. Геннадий разъяснил смысл своей работы, которая стала первым скульптурным произведением на набережной Очамчыры: «Дельфин – спасатель людей, причем не только тела, но и души человеческой», – отметил он. Скульптура изготовлена из нержавеющей стали, весит около 45 кг. Ее поверхность состоит из множества граней, благодаря чему создается эффект мерцания. В скором времени ожидается открытие еще одной работы Г. Ромина-Гамгия под названием «На охоте».

А вот что автор сказал в интервью Абхазскому телевидению:

«Сама идея была рождена в девятнадцатом году совсем для другого объекта и совсем в другом месте. Но там не получилось, и тогда я как бы решил что-то создать в Очамчыре, это дерево как раз показалось похожим на тот объект природы, под который проект практически уже был готов… И она подошла под новый контекст, который и звучит на русском, как «Ручание дельфина».

Еще несколько штрихов к этому событию. Автор работает под псевдонимом ГенЭрген. Скульптура лежит на дереве, ее длина – 2,5 метра. Скульптура из нержавеющей стали достаточно легкая и весит всего 45 килограмм, для дерева это не опасно, говорит автор. На композиции есть qr-код с информацией о композиции на абхазском, русском и английском языках.

Один из комментаторов предположил, что автор под словом «ручание» подразумевал «превращение в руку». Большинство же интернет-откликов оказалось резко негативными:

«Рука загребущая на дерево забралась. Жуть»;

«Чем вычурнее – тем круче?!»;

«У нас уже был один такой скульптор, жители заставили убрать воина с головой птицы и дыркой в полголовы. А почему человеческая кисть с хвостом дельфина на дереве?»;

«Слава Богу! Я не одна. А то думала, что сошла с ума»;

«Почему так Очамчыре «везет»? Действительно, после войны стояла в центре города птица с пробитой головой. Причем автор был именитый. А убрали потому, наверное, что слишком та абстракция не вязалась с памятью о погибших защитниках Абхазии»;

«Дельфин в результате мутации вышел на берег и поселился на дереве. Напоминает личинку «Чужого» из одноименного фильма».

Но было кое-что и ободряющее:

«Если ваша работа не вызывает резонанс, то вы занимаетесь полнейшей фигней, это классическое выражение, на все времена и пусть каждый художник об этом знает. Творите, не останавливайтесь и ищите своих».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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