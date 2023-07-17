Сегодня Цхинвальский городской суд рассмотрел материалы дел об административных правонарушениях в отношении трех политических организаций: парламентских партии «Ныхас» и «Единой Осетии», а также непарламентского «Единства».

«На основании статьи 19.7 Кодекса об Административных правонарушениях Российской Федерации («Непредставление отчетности»), суд принял постановления о назначении административных наказаний в виде предупреждений трем политическим партиям», – сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Партии нарушили сроки предоставления сводных и финансовых (бухгалтерских) отчетов их региональных отделений за 2022 год.

Согласно ст. 27 Закона РЮО «О политических партиях» они должны были отчитаться до 10 апреля. Не дождавшись документов, Минюст разослал в офисы партий официальные предупреждения о необходимости представить все в срок – до 21 апреля. Уступки Минфина не были оценены.

2 мая ведомство пригрозило обратиться в Верховный Суд для приостановления деятельности тех партий, кто и дальше будет игнорировать законные требования Минюста.

Эта история почему-то вызвала скандал. Со страниц оппозиционных интернет-ресурсов в адрес ведомства посыпались обвинения в попытках закрыть оппозиционную партию «Единая Осетия» по отмашке руководства республики. Но, оказалось, ничего страшного не случилось.

Собственно, начало истории – сам факт того, что Минфин выкатил трем партиям претензии в срыве отчетности. По уверениям источников, погруженных в историю, в этом не было политической подоплеки, за этим не стояло решения президента или его администрации. Никто не пытался делать на этом пиар, мол, посмотрите, мы одинаково требовательны к соблюдению закона и к своим, и к оппонентам… И уже тем более не было здесь попытки закрыть или приостановить работу «Единой Осетии».

По словам источников, это было рабочее решение министра юстиции Олега Гаглоева. У него репутация человека педантичного: все должно быть по своим местам, по правилам. Старожилы Цхинвала говорят, что это его наследственная черта характера...

Некоторых такая требовательность к мелочам (по их мнению) раздражает, но при этом они признают, что Минфин стал предсказуемым – каких-то сомнительных с точки зрения закона сюрпризов от него уже можно не опасаться.

При этом сам Олег Гаглоев, комментируя претензии Минюста к партиям, отмечал, что ведомство не жаждет крови и не пытается мешать партиям, оно лишь требует соблюдения правил:

«С начала года министерство неоднократно предупреждало общественные организации и политические партии о необходимости своевременного представления отчетности, предусмотренной законом…. Мы публично предупреждали о последствиях».

Кто не прислушался, что называется, распишитесь в получении.

Вторая часть истории – судебное решение.

Наказание почти символическое. Кодекс об административных правонарушениях в таких случаях предусматривает наказание от предупреждения до штрафа в три – пять тысяч рублей. Судьи даже штрафовать не стали. Но здесь надо понимать одно обстоятельство – это наказание за первое нарушение, если последует второе, санкции могут быть жестче.

Здесь напрашиваются сравнения. Минюст и судебная власть времен Анатолия Бибилова в таких случаях могли и вовсе закрыть партию. Собственно, и закрывали под любыми предлогами. Как тогда говорили «единоосы»: «Зачем маленькой республике так много партий? Вполне достаточно одной, максимум двух».

И наконец третья часть истории – политическая. С политической точки зрения это хороший сигнал и к избирателям, и к тем, кто примеривается к предстоящим выборам в парламент.

Разумный присмотр за соблюдением законности – это как раз то, чего до сих пор не хватало избирательным кампаниям, потому что именно передергивание законов со стороны Минюста, Избиркома и суда провоцировали кризисные ситуации во время выборов.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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