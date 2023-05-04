На следующий день после публикации информагентством «Рес» сообщения о вынесенном в адрес «Единой Осетии» предупреждении Минюста, около девяти часов вечера, издание опубликовало другую новость: партия выполнила требование ведомства и предоставила финансовый отчет за прошлый год.

Казалось бы инцидент исчерпан, но послевкусие осталось. Это тот случай, когда поведение персонажей и общественная реакция на скандал содержательнее самого скандала.

Начнем с реакции. В социальных сетях сторонники «Единой Осетии» поспешили заявить о намерении власти устранить конкурентов на предстоящих в июне 2024 года парламентских выборах. Здесь, что называется, оговорка по Фрейду: товарищи знают, о чем говорят, потому что сами действовали подобным образом перед предыдущими парламентскими выборами. Под самыми абсурдными предлогами не давали зарегистрироваться новым партиям и закрывали существующие. Министр юстиции, «единоос» Залина Лалиева инициировала иски в суд, где другой «единоос» – председатель Верховного суда Олеся Кочиева обеспечивала нужные решения.

Одна из иллюстраций к этому произволу – история про то, как не позволили провести в Квайсе учредительный съезд партии «Коммунисты Южной Осетии» (клон партии Сурайкина). В последний момент нагнали милиционеров, чтобы те не впустили собравшихся в Дом культуры, где было намечено его проведение. В свою очередь, приехавшие на мероприятие представители Минюста отказались признать законность учредительного съезда на свежем воздухе.

Можно вспомнить, как Залина Лалиева предлагала «ненужным» партиям выполнить нерешаемую задачу – ликвидировать двойников, но при этом в своих требованиях министр не указывала их имен, дескать, это нарушение тайны персональных данных. На устранение нарушений давалось несколько дней, как в истории с «Новой Осетией». В случае невыполнения требований Минюст грозил подать иск о ликвидации партии.

Кстати, проблема двойников (запрещенное законом членство гражданина одновременно в двух партиях) существует и сейчас, только решается уже по-другому. Теперь Минюст направляет партиям список двойников с требованием устранить нарушение закона, мол, поговорите с товарищами, пусть определятся… При этом в документе не указывается, в каких еще политических организациях они числятся – в этом и состоит защита персональных данных.

В этом смысле упреки в адрес новой власти не работают. Они неизбежно возвращают общественность в недавнее прошлое и как бы предлагают сравнить нынешнее с недавним. Очевидно, новой оппозиции сложно будет найти такую область деятельности государства, в которой ее критические суждения не напоминали бы избирателю о ее собственных злоупотреблениях.

Можно сосредоточиться на законодательных реформах. С одной стороны, это актуально, а с другой – как бы списывает «ошибки прошлого» на несовершенство законодательства.

Второй момент этой истории про психологическую инерцию.

Вместе с «Единой Осетией» с подачей отчетности запоздали еще две партии – «Единство» и «Ныхас», но после предупреждения Минюста они исправили нарушение в течение считанных часов. Там всего и дел, что снять копию с фотоотчета в налоговый орган и отнести его в Минюст. Проблема в том, что «Единая Осетия» и перед налоговиками не отчиталась вовремя, хотя обязана была еще до 20 марта передать им сводный финансовый отчет о поступлении и расходовании средств в прошлом году.

Согласитесь, это странное для оппозиции поведение. Казалось бы люди, оспаривающие власть, должны стараться давать меньше поводов для упреков и санкций.

Очевидно, мы наблюдаем некое движение по инерции бывшей партии власти. После избрания ее лидера президентом она стала неприкасаемой и неподконтрольной никому, кроме Анатолия Бибилова, поэтому обязанность к соблюдению общих правил на нее не распространялась. Весной прошлого года реальность изменилась, но не привычки.

Это как длинный тормозной путь, необходимый превысившему скорость автомобилю, чтобы войти в ритм общих правил дорожного движения.

Третий момент, заслуживающий внимания, но так и оставшийся необъясненным.

Что означает заявление Олега Гаглоева «о возможной приостановке деятельности» партии с точки зрения закона? Чем грозит?

По закону это должно быть письменное предупреждение с указанием допущенных нарушений и срока их устранения, составляющего не менее одного месяца. Это может быть нарушение закона «о политических партиях», требований Конституции и т.п.

В случае невыполнения Минюст обращается в Верховный суд с требованием приостановить деятельность партии. Если суд соглашается с изложенными доводами, то деятельность партии приостанавливается на шесть месяцев.

По закону «о политических партиях» это значит, что «приостанавливаются права политической партии… как учредителя средств массовой информации, запрещается пользоваться государственными СМИ, организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования и иные публичные мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах, использовать банковские вклады, за исключением осуществления расчетов, связанных с хозяйственной деятельностью политической партии… уплатой налогов и штрафов, расчетов по трудовым договорам».

Если в течение полугода партия устраняет нарушения, то она возобновляет свою деятельность. Если нет – Минюст подает иск в Верховый суд РЮО о ликвидации партии, и, в случае положительного решения, ее свидетельство о государственной регистрации аннулируется, а имущество переходит в доход государства.

Иными словами, процедура занимает как минимум семь месяцев, и это не считая времени на рассмотрение возможных встречных исков от партии и рассмотрения дела о ликвидации. По закону так.

Что будет с депутатами в случае приостановки или даже ликвидации парламентской партии?

Нечего не будет. Они работают депутатами, а не членами партии. Делегированный избирателем статус сохраняется в полном объеме. В случае ликвидации партии депутаты, если пожелают, становятся фракцией, как, например, фракция «За справедливость».

Но если бы действительно до этого дошло, например, в отношении «Единой Осетии», то ее члены потеряли бы возможность принять участие в выборах 2024 года как отдельная политическая организация, потому что для создания новой структуры времени уже не осталось – чтобы участвовать в избирательной кампании, необходимо пройти госрегистрацию за год до дня голосования.

Но даже ликвидация не является безвыходной ситуацией. Случись такое, можно поступить как незарегистрированный «Аланский союз» и «Новая Осетия», когда над ней нависла угроза ликвидации. Они вышли из положения тем, что вступили в партию «Ныхас».

Таким же образом члены «Единой Осетии» в случае ликвидации партии могли бы влиться в ряды своей младшей сестры – партии «Единство народа». Если, конечно, договорятся.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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