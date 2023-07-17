Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы вызван в МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко сегодня провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюльоглы.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, в ходе беседы обсуждены ситуация на Южном Кавказе, процесс примирения Баку и Еревана.

С российской стороны подтверждена необходимость «полного и немедленного разблокирования Лачинского коридора, возобновления транспортного сообщения по нему в обоих направлениях в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, а также создания условий для нормального жизнеобеспечения Нагорного Карабаха».

«В связи с некорректными комментариями МИД Азербайджана относительно заявления МИД России от 15 июля с.г. подчеркнуто, что Российская Федерация всегда с уважением относилась и относится к территориальной целостности Азербайджанской Республики, всецело привержена духу и букве двусторонней Декларации о союзническом взаимодействии. В то же время это не отменяет задачу комплексного продвижения процесса армяно-азербайджанской нормализации, решения всех стоящих на повестке дня вопросов, включая обеспечение прав и безопасности населения Нагорного Карабаха, исключительно мирными политико-дипломатическими методами», - говорится в сообщении, передает Радио Азатутюн.

Российская сторона подтвердила готовность в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей на высшем уровне, включая тему согласования мирного договора, с последующим выходом на саммит лидеров России, Азербайджана и Армении в Москве для подписания упомянутого документа.

В сообщении МИД РФ о встрече Руденко и Бюльбюльоглы отмечается, что встреча прошла во взаимоуважительной и конструктивной атмосфере.