Российский блогер Дмитрий Шилов, недавно посетивший Тбилиси, обвинил грузинские СМИ в клевете.

Шилов прилетел в Грузию вместе с отцом. Пройдя паспортный контроль, он записал видео, на котором сказал: «Оказывается, в Абхазию нельзя ездить. А мы и не ездили».

Некоторые пользователи соцсетей и оппозиционные СМИ предположили, что он сказал «а мы и ездили», тем самым подтвердив, что нарушил грузинский закон «Об оккупированных территориях».

Отметим, что в соцсетях Шилова нет информации о поездках в Абхазию. В комментарии «Соловьев Live» блогер говорит, что он посещал Абхазию лишь однажды – в детстве.

«Нас спросили на проверке (в тбилисском аэропорту – ред.), были ли (мы) в Абхазии недавно. В Абхазии я был в последний раз в 1984 году, когда мне было четыре года, мама меня возила в Гагру. Приехали (в Тбилиси) просто отдохнуть, влить деньги в экономику Грузии», – говорит Шилов.

По словам блогера, из-за ажиотажа в СМИ его отдых был испорчен, он вернулся в Калининград.

При этом Шилов не скрывает, что он – «ватник, который всю дорогу топит за Владимира Владимировича Путина».

Критикуя грузинские оппозиционные СМИ, блогер говорит, что это – «каналы меньшинства», «те же самые люди, телеканалы, которые травили авиакомпанию Georgian Airways», начавшую прямые рейсы в Москву. Он также рассказал, что в Тбилиси не притесняют россиян, но «на каждом углу висят украинские флаги». Шилов уверен, что «большинство жителей Грузии, кто старше 30 лет, уже все это раскусили» и теперь выступают за «более плотные отношения с Россией, с россиянами».

Согласно закону «Об оккупированных территориях», принятому Грузией после августовской войны 2008 года, иностранным гражданам разрешено проезжать на неконтролируемые грузинскими властями территории самопровозглашенных республик, Абхазии и Южной Осетии лишь через Зугдидский и Горийский муниципалитеты. В других случаях им грозит штраф или тюремное заключение от 2 до 4 лет. После прихода к власти в Грузии партии «Грузинская мечта» тюремное заключение по данной статье не применяется, а число возбужденных уголовных дел сокращено до минимума.