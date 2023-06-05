Не успел в Грузии отгреметь скандал со свадьбой с участием дочери российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, как северную границу беспрепятственно пересек кортеж из пяти автомобилей из Чеченской республики. Причем номерные знаки свидетельствуют о принадлежности «гостей» к элите чеченского общества. Оппозиция и гражданские активисты обвинили власти Грузии в том, что они привечают на территории страны «кадыровцев». В правящей партии настаивают на версии о честных бизнесменах и туристах.

7450 лари – именно на такую сумму, по официальным данным, «погуляли» в Грузии гости из Чечни. А если точнее, то это общая сумма штрафов за нарушение правил дорожного движения. За время пребывания на территории Грузии кортеж из пяти автомобилей из Северокавказской республики нарушил ПДД более 40 раз. Первое нарушение фиксируется 22 мая в Тбилиси, последнее – 3 июня на центральной автомагистрали в Западной Грузии. Большая часть штрафов – за превышение скорости. По данным грузинских СМИ, любители быстрой езды уже покинули территорию страны через грузино-турецкую границу.

Журналистов и общественность привлекли номерные знаки черных «Гелендвагенов» (A777AC77, C777CE77, A777AK77, O777OC77, B800EC797). Все они зарегистрированы на территории Чеченской республики и относятся к категории т.н. блатных номеров. И цена одного такого номерного знака может достигать 120 000 долларов. Впрочем, купить их практически невозможно. Наличие такого номера в России обозначает принадлежность к определенным кругам. В данном случае – близким к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Оппозиция обвинила правительство Грузии в уже нескрываемом сотрудничестве с Россией:

«Служба безопасности и МВД ориентированы преимущественно на политические репрессии. Их не интересуют внешнеполитические угрозы. Потому что любой человек, который передвигается на оформленном в Грозном автомобиле, безусловно, в большой мере может представлять угрозу внешней и внутренней политике Грузии. Представители бизнес-кругов, близких к Кадырову, беспрепятственно передвигаются по Грузии. Это яркий показатель того, что правительство Грузии сменило внешнеполитический курс», – заявила оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе.

Впрочем, за «кадыровцев» тут же заступились в правящей партии. Депутат Дмитрий Самхарадзе сообщил на своей страничке в социальной сети Facebook, что кортеж принадлежит бывшему мэру Грозного и бизнесмену, у которого конфликт с Кадыровым. Причем ни один из них не нарушал закона «Об оккупации». Следовательно, их нахождение в стране было абсолютно легальным. Как выразился Самхарадзе, «они въехали как туристы, потратили деньги и уехали». На этом представитель «Грузинской мечты» предложил закрыть вопрос.

А его товарищ по партии Гия Вольский добавил, что нельзя без веских оснований называть туристов из Чечни «диверсантами» и «кадыровцами».

«В сложившейся ситуации не может быть так, чтобы каждый гость был приемлем для всех граждан. Но связывать каждого бизнесмена из Грозного, у которого есть деньги, с Кадыровым и обвинять в том, что он приехал сюда с какими-то диверсионными или конспирологическими целями, неправильно».

По неподтвержденным данным, в стране находился бизнесмен, владелец компании «Юг-нефть» Асламбек Ахметханов. В 2020 году он был приговорен к году условно за незаконную банковскую деятельность. В оппозиционных российских СМИ пишут о связях Ахметханова с преступным миром. При этом основатель движения «Сила в единстве» Давид Кацарава считает заявления грузинских властей о том, что в Грузии побывали не сторонники, а противники Кадырова, смешным:

«Когда в страну приезжают вооруженные чеченцы, в данном случае «кадыровцы», менеджмент одной из самых крупных компаний «Юг-нефть», сын владельца компании со своей охраной, я думаю, что говорить о какой-то оппозиции не приходится. Мы не знаем, зачем они здесь появлялись. Маловероятно, что эти люди приехали сюда с туристическими целями. Это демонстрация силы, устрашение. Кремль использует «кадыровцев» именно для таких операций».

В том, что уроженцы Чечни находились в Грузии вовсе не с туристическими целями, уверен и генерал в отставке Мамука Курашвили. По его словам, то, что правительство так уверенно говорит о целях визита «гостей» с Северного Кавказа, заставляет предполагать худшее:

«Чечня на сегодняшний день является военной машиной фашиста Путина. Это элементарно. И я думаю, что если бы их присутствие не было подтверждено штрафами за нарушение правил дорожного движения, правительство попыталось бы скрыть это. И поверить в то, что они простые туристы, которые тратят тут деньги… У меня встречный вопрос – а может они тут с целью рекогносцировки? Откуда в «Российской мечте» («Грузинской мечте») знают, приехали они сюда тратить деньги или справлять свадьбу? Я вот утверждают, что они тут с целью проведения рекогносцировки. И что теперь?»

В том, что визит состоялся с ведома и по предварительной договоренности с правительством Грузии, уверена и представитель оппозиционной партии «Лело для Грузии» Саломе Самадашвили:

«Я не думаю, что этот визит был осуществлен без предварительной договоренности с правительством Грузии. И сейчас в первую очередь любой гражданин нашей страны должен чувствовать себя незащищенным в связи с тем, что вооруженные «кадыровцы» передвигаются по Грузии так, что правоохранительная система ничем им не мешает и никак на них не реагирует. И во-вторых, когда наши западные партнеры все более четко и ясно говорят о вторичных санкциях, двери нашей страны открыты для людей, находящихся под санкциями».

Так или иначе, сам факт того, что на территорию Грузии без проблем пропускают родственников или представителей окружения влиятельных российских чиновников и, наоборот, не впускают тех, кто выступает против режима Владимира Путина, вызывает серьезные опасения, говорит основатель Центра стратегического анализа Георгий Рухадзе:

«Всем уже ясно, что у Грузии нет границ. Особенно это касается северной границы. Потому что, если правительству нужно, любой может свободно зайти, выйти, начиная с дочери Лаврова и заканчивая окружением Кадырова. И в то же время в страну не впускают Шендеровича, не впускают людей, которые борются с режимом Путина. Правительство Грузии является придатком Кремля. Это уже хунта, которая управляется напрямую из Москвы. Уже не 20% Грузии оккупировано. Вся Грузия сегодня оккупирована режимом "Грузинкой мечты"».

Примечательно, что правоохранительные органы Грузии до сих пор никак не прокомментировали ситуацию. Да и штрафы за нарушения ПДД, судя по всему, так и остались неоплаченными.

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