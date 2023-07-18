– Какие специальности востребованы сегодня в Абхазии? И в какие вузы лучше поступать абитуриентам?

Дина Квеквескири: На мой взгляд, востребованы те специальности, в которых можно начинать работать уже во время обучения. То есть студент выиграет от этого, что ему не придется дожидаться конца обучения, чтобы приступать к работе. Например, детским психологам было бы сложно начинать работать во время обучения. А, допустим, филологи могут это делать. Или, например, международники тоже могут начинать работать, пока учатся. Например, преподавать английский язык, выполнять переводы и т.д. Еще востребованы те профессии, в которых человек может найти для себя «удаленку». Это обеспечит ему свободу, что особенно важно для молодых. А на счет поступления в вузы, зависит от того, где студент впоследствии хочет остаться, или где он планирует свою карьеру. Если студент хочет построить карьеру в науке, допустим, быть технологом или химиком, то большую зарплату он будет получать в России.

Сария: Программирование, также специальности, связанные с математикой, может быть физмат, также что-то связанное с химией, с биологией. Это тоже очень интересно, сложные профессии, которые, как мне кажется, очень важны для нашей страны.

– В какие вузы, как вы думаете, лучше поступать абитуриентам?

Сария: Я считаю, что наш университет, Абхазский госуниверситет (АГУ) тоже очень сильный. Но если хотят более профессионально подходить в будущем к своей профессии, наверное, куда-нибудь за рубеж.

Вахтанг Убирия: Самые востребованные профессии – это IT-направления, даже начиная с веб-дизайна. Дизайн интерьеров понемногу начинает быть очень популярным. IT-программисты и зарабатывают очень хорошо, и также можно работать «удаленно», не обязательно идти в офис, вставать в восемь утра, идти в девять часов в офис. Можно 90% работы выполнять дома. И было бы отлично, если бы у нас тоже в вузах больше акцент начали делать на эти направления.

– В какие вузы, вы считаете, лучше поступать абитуриентам?

Вахтанг Убирия: Есть очень много онлайн-вузов, куда могут поступить и получить качественное образование.

Алла Порцхол-оглы, общественная организация «Абжуйские женщины»: Сейчас активно идет строительство, я думаю, что нехватка электриков, водопроводчиков, строителей отделочных работ, недостаточно этих специалистов. У меня когда внук родился, он был очень слабый, и когда надо было его вывезти, у нас не было детского реаниматолога. Химиотерапевты, я не знаю, есть врачи или нет, но у нас почти все уезжают проходить химию в Краснодарский край или в сопредельное государство, в Грузию. Врач-радиолог, этих врачей тоже недостаточно. Патологоанатом тоже у нас один или два человека, я не знаю, их столько. Еще есть экспертиза автотехники, у нас нет эксперта автотехники в Абхазии.

Лука: На мой взгляд, сейчас одна из важнейших сфер, которую нужно освоить, – это сфера IT-технологий и сфера дизайна. Но сфера дизайна у нас уже понемногу начинает продвигаться в массы. Я думаю, что IT-сфера будет самая актуальная в ближайшее время.

– В какие вузы лучше поступать абитуриентам?

Лука: Я бы мог посоветовать свой университет, ИТМО, санкт-петербургский. Там есть очень хороший факультет информационной безопасности.

Настя: Юридический, экономический и международные отношения – очень сильные, это все знают и многие люди поступают в Абхазии на эти три факультета в АГУ Многие стали поступать на графический дизайн.

Сария: В медицинский колледж у нас многие поступают, на косметологов, дерматологов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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