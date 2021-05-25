«Ни российский диплом, ни абхазский диплом не имеют значения для трудоустройства»

Какой институт выбрать абхазскому выпускнику, с каким дипломом потом будет проще устроиться на работу в Абхазии – местным или российским? Наш традиционный сухумский опрос.

– Как вы оцениваете уровень высшего образования в Абхазии?

Лиана Векуа, студентка юридического факультета Абхазского госуниверситета: Как студентка Абхазского государственного университета, я считаю, что у нас уровень достаточно высокий и хороший. Я считаю, что если человек хочет учиться, если у него есть тяга к знаниям, то он везде получит достойное образование.

– Как вы думаете, с каким дипломом больше шансов устроиться на работу – с абхазским или российским?

Лиана Векуа: Если это медицинский, то, конечно, с российским дипломом. Но я думаю, что такого сильного влияния это не имеет. Я знаю людей с российским дипломом, которые не могут найти работу, и также и с абхазским дипломом. Думаю, что это все-таки от других факторов зависит.

Астамур Какалия: Никакого отношения к трудоустройству ни диплом, ни знания не имеют в Абхазии. Все решается исключительно родоплеменным подходом: родственники, друзья, товарищи, помогал на выборах и т.д. Поэтому идет деградация образования, продолжающаяся. Об уровне деградации образования говорит тот факт, что очень много молодых дипломированных людей считают, что декларирование собственности чиновниками необязательно, что конкурсный подбор кадров на госслужбу необязателен.

Хатия Кварандзия: Я сама являюсь выпускницей Абхазского госуниверситета, я считаю, что у нас очень качественное и хорошее образование.

– С каким дипломом все-таки больше шансов устроиться на работу – с абхазским или российским?

Хатия Кварандзия: С российским – в связи с тем, что у нас сложился некий стереотип, просто потому, что это престижно. А так, знания зависят от человека, а не от вуза.

Марина: Уровень нашего образования я считаю, что высокий в наших вузах. Если есть желание, то можно научиться всему, саморазвиваться.

– С каким дипломом все-таки больше шансов устроиться на работу – с абхазским или российским?

Марина: Ни российский диплом, ни абхазский диплом не имеют ровным счетом никакого значения для трудоустройства. У нас, учитывая ментальность, можно устроиться на государственную службу только по рекомендациям близких, знакомых, друзей.

Жора Агозян, учитель истории: Уровень образования, конечно, прежде всего зависит от того, насколько оно финансируется со стороны государства или частных лиц. Я смотрел интервью министра просвещения и языковой политики Абхазии: министр говорил, что для того, чтобы образование Абхазии было на должном уровне, нужно минимум от 8 до 9 миллиардов рублей. То финансирование, которое есть, оно недостаточное.

– С каким дипломом больше шансов устроиться на работу – с абхазским или российским?

Жора Агозян: Все зависит от личных качеств человека, будущего работника.

Геннадий Цулая, научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований: Так как я окончил Абхазский госуниверситет, уровень образования в Абхазии, конечно, не скажу, что он превышает нормы, но не отстает – это факт, потому что у меня были прекрасные преподаватели. Думаю, что с абхазским дипломом люди тоже могут устроиться на работу.

Светлана: Мне кажется, что уровень высшего образования в Абхазии, к сожалению, низкий, потому что имеет влияние родство, кумовство, определенные связи. С каким дипломом легче устроиться? Я думаю, что все-таки с российским, хотя нужно учитывать еще и уровень учреждения. Это колледж или это государственное учреждение, какой у него статус? Диплом какого учреждения: МГУ или какого-нибудь заштатного краснодарского или сочинского техникума?

Саида Агумава: Я считаю, что уровень образования в Абхазии находится в хорошем состоянии для людей мотивированных, желающих учиться.

– С каким дипломом больше шансов устроиться на работу – с абхазским или российским?

Саида Агумава: Я думаю, что в Абхазии нет сложностей или отличий для тех, кто хочет устроиться на работу, с каким они дипломом.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия