Польша упрекнула грузинские власти из-за инцидента с врачом

Министерство иностранных дел Польши прокомментировало инцидент, произошедший в тбилисской клинике «Вивамеди».

Напомним, что 14 июля Специальная пенитенциарная служба опубликовала видеозапись, на которой, по ее заявлению, во время визита к заключенному экс-президенту Михаилу Саакашвили с одним из польских врачей имел место «непонятный инцидент», – в частности, врач завернул в бумагу взятый у осужденного Саакашвили образец и попытался тайком вынести его из клиники в обуви. В связи с инцидентом 17 июля временный поверенный в делах Польши в Грузии Мариуш Петржак был вызван в МИД Грузии.

«Во время визита польских врачей к президенту Михаилу Саакашвили в клинику «Вивамеди» в Тбилиси, целью которого была помощь бывшему президенту, произошел не соответствующий договоренности, непреднамеренный и непредвиденный инцидент, который немедленно был выяснен на месте и впоследствии разъяснен во время встречи с министром иностранных дел Грузии. В этом контексте решение Специальной пенитенциарной службы при министерстве юстиции Грузии опубликовать видеозапись обыска польского врача и ряд эмоциональных заявлений представителей государственных органов Грузии противоречат принципам хорошего сотрудничества», – сказано в заявлении польского МИДа.

Польская сторона отмечает, что ни инцидент, ни распространение информации о нем со стороны грузинских властей «не повлияют ни на оценку состояния здоровья пациента и работу грузинских врачей, ни на процесс анализа результатов обследований».

«Польская сторона надеется на неизменное продолжение сотрудничества с грузинскими партнерами и выражает готовность к дальнейшим действиям, направленным на помощь нашим грузинским партнерам и бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили», — говорится в заявлении МИД Польши.

Ранее глава Минюста Грузии Рати Брегадзе предупредил, что польских специалистов не допустят к Михаилу Саакашвили до тех пор, пока грузинская сторона не получит ответа, зачем один из врачей пытался вынести биологические образцы из клиники.

Сам Саакашвили попросил не тиражировать информацию о «скандале с польскими врачами», добавив, что «скандал – это каждый день моей пытки и изоляции».