«Грузинской мечте» не удается убедить украинских и польских политиков в виновности Михаила Саакашвили. Сегодня в Киеве было учреждено новое международное движение, требующее освобождения бывшего президента. Сегодня же поздно вечером в Европарламенте по инициативе польского европарламентария Анны Фотыги зачитают обращение Саакашвили. Фотыга – одна из тех 44 евродепутатов, которые призвали к его освобождению. В «Грузинской мечте» эти инициативы связывают с глобальной партией войны и приближающимися выборами в Польше.

В «Грузинской мечте» ждут от официальной Варшавы разъяснений, зачем польский врач пытался тайно вынести биообразец Михаила Саакашвили из клиники «Вивамеди». Но и не дожидаясь ответа, все эти дни представители правящей партии выражали убеждение, что инцидент был спланирован соратниками Саакашвили для дальнейшей фальсификации анализов для освобождения заключенного экс-президента. Накануне вице-спикер Гия Вольский даже призвал польские власти проследить за ходом экспертизы биообразцов Саакашвили. Интерес же польских политиков к судьбе грузинского президента он объяснил приближающимися парламентскими выборами в Польше. К слову, это предположение ранее высказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили, – возможно, косвенно отвечая на твит польского премьер-министра Матеуша Моравецкого 12 июля, когда польские медики приехали в Грузию:

«Мы не оставляем друзей в беде. По моей просьбе команда польских врачей начала комплексное медицинское обследование президента Михаила Саакашвили в Грузии», – написал тогда польский премьер-министр.

Именно дружбой с Михаилом Саакашвили и «Нацдвижением» объясняют в «Грузинской мечте» активность польских, украинских политиков, а также представителей других стран, которые выступают за освобождение Саакашвили по гуманитарным основаниям. И, как утверждают лидеры правящей партии, именно из-за такой предвзятости и из-за желания глобальной партии войны, которая хочет втянуть Грузию в войну, западные партнеры не помогают Грузии на пути евроатлантической интеграции.

В обратном убежден украинский оппонент грузинских властей, глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. По его словам, «Грузинская мечта» боится отпускать Саакашвили из-за страха, что он сможет одержать победу на предстоящих через год парламентских выборах. Потому, по мнению Арахамия, грузинские власти заинтересованы в ухудшении здоровья Саакашвили:

«В смерти Саакашвили на 100 процентов будет виновато руководство Грузии», – заявил Давид Арахамия сегодня на форуме в поддержку третьего президента Грузии в Киеве. Там же было создано международное движение за освобождение Саакашвили, одним из инициаторов которого был помилованный недавно президентом Саломе Зурабишвили медиа-менеджер Ника Гварамия:

«Миша является пленником грузинского и русского режимов, одного человека – Бидзины Иванишвили, а если идти дальше и глубже – он является пленником, заключенным Владимира Путина. Так как я считаю, что такого оппонента у Путина не только в нашем регионе, но и может быть и по всему миру, в принципе, и не было», – обратился Ника Гварамия к участникам форума, попутно рассказав о планах расширить это движение не только на Украину, Европу и США, но и на региональных соседей Грузии:

«Мне бы все-таки хотелось, чтобы наши соседи, Азербайджан, Армения и Турция сказали свое слово режиму Иванишвили насчет Миши. Я думаю, что Миша заслуживает это. Думаю, что эти страны тоже болеют за Мишу, просто надо это говорить режиму обязательно. И эти страны, конечно, имеют возможность настоять на каких-то решениях».

В «Нацдвижении» также подтвердили намерение подключить к кампании освобождения Саакашвили как можно больше региональных политиков. Об этом, как ожидается, будут говорить сегодня поздно вечером в Европарламенте, на конференции «Безопасность Европы через 15 лет после российского вторжения в Грузию». По инициативе польского европарламентария Анны Фотыги, на нем зачитают обращение Михаила Саакашвили. А от лица партии выступит Георгий Барамидзе. Соратники Саакашвили также хотели бы, чтобы наряду с Европарламентом и Верховной Радой резолюции с призывом освободить Саакашвили принимали и парламенты других стран.

В «Грузинской мечте» видят в такой активности опасения ее оппонентов, что Саакашвили может заговорить и сдать сторонников открытия второго фронта. Такое предположение высказал депутат «Сила народа» Гурам Мачарашвили. А его коллега из «Грузинской мечты» Алуда Гудушаури посоветовал Арахамия и другим не вмешиваться внутренние дела Грузии:

«Его поступки выходят за все рамки. Видимо у Арахамия больше дел нет. Я посоветовал бы ему заняться внутренними делами Украины».

Весь этот ажиотаж вокруг польского врача и Михаила Саакашвили, как и риторика «Грузинской мечты», приобретают несерьезный характер, – говорит лектор ТГУ Коте Шубитидзе:

«Все это не имеет никакого отношения ни к выборам в Польше, ни к процессам в Украине. Это связано с тем, что власти уже начали кампанию к парламентским выборам 2024-го. Мы видим, что эта кампания будет очень агрессивной. Уже были нападения на журналистов, на оппозицию. Видимо, нас ждет абсолютная радикализация процесса. В том числе и на внешнеполитическом направлении. Если кто-то на Западе был нашим партнером и защищал интересы нашей страны, власти на них нападали раньше, и будут нападать в будущем, – если их будут призывать к демократии или защите прав человека. Я в правозащитники Михаила Саакашвили не гожусь, но все это уже выходит за рамки защиты прав Саакашвили, конкретного человека. Это уже касается внешнеполитического имиджа. Наносится ущерб тем отношениям, которые выстраивались годами между Грузией и Польшей, между Грузией и странами Восточной Европы».

Шубитидзе недоумевает, как власти умудрились за 11 правления рассориться со всеми партнерами, рискуя европейским будущим страны.

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