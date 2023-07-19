В эти дни внимание многих в абхазском обществе привлекли публичные высказывания двух бывших президентов Абхазии – третьего Александра Анкваба и четвертого Рауля Хаджимба. И поскольку оба выступления касались самой актуальной сейчас в абхазском обществе темы – апартаментов и апарт-отелей, многие восприняли это как их заочную полемику.

Александр Анкваб выступал в ранге премьер-министра на выездном совещании с активом Очамчырского района, которое провел во вторник, 18 июля, президент Абхазии Аслан Бжания. Премьер озвучил некоторые цифры рождаемости и смертности в республике. Всего с 1994 года, с поправкой в 2-3%, в Абхазии появилось на свет 48 520 человек, умерло – 40 163 человека. Число родившихся больше числа умерших на 8 357 человек. И далее:

«А вот цифры родившихся и умерших абхазов: родилось 31 462 человека, умерло 12 833 человека. То есть плюс 18 629 человек. Эти в том числе и в адрес тех, кто посыпает голову пеплом, кто связывает демографию с апарт-отелями, гостиницами и экскурсиями. Так. Так. Так вот, нам надо опасаться не апарт-отелей, а таких заболеваний как Covid. Вот цифры – результат Covid. В 2020 году появилось на свет 955 абхазов, в 2021 году число родившихся абхазов уменьшилось на 100. В 2022 году число новорожденных абхазов уменьшилось еще на 200 человек. Вот чего надо опасаться, вот где реальная угроза численности народа».

И добавил, что подобного рода болезни, проблемы с выявлением болезней на ранних стадиях, уровень медицины, а также аварии на дорогах и наркотики представляют наибольшую опасность для этноса. «90 процентов погибших в автоавариях – это абхазы. Вот где нужна реальная, серьезная полемика – как сделать так, чтобы гибло меньше абхазов в автомобильных авариях, от болезней. А все остальное – это спекуляции вокруг экономики, настоянные на масле, которое называется «политика». Тезис такой: «Мы не дадим им сделать, мы придем к власти и сделаем это сами». И это не только в отношении апарт-отелей», – отметил премьер.

А накануне, в понедельник, четвертый президент Абхазии Рауль Хаджимба, не занимающий ныне никаких постов, выступал в ходе совещания руководства оппозиционной партии «Форум Народного Единства Абхазии». Вот несколько фрагментов из его выступления, которое разошлось в различных телеграм-каналах и СМИ под заголовком «У нас с вами в истории уже были апартаменты»:

«Во-первых, нужно понять всем, что нас фактически поставили перед фактом, будто бы это исходит от политического руководства России. Кому-то что-то пообещали, кому-то кто-то подтвердил… И этот процесс разворачивается… Теперь еще раз об апартаментах, которыми манипулируют сегодня. У нас с вами в истории уже были апартаменты, вы просто каждый по-разному это понимаете. В 30-40 годах коммунистическая партия и непосредственно грузинское руководство построили апартаменты в разных селах Абхазии, на курьих ножках и привезли количество людей, которое на первых порах по большому счету ничего не значило для Абхазии. Они были фактически бесправными людьми, их практически подняли с тех земель, где они жили, дали поджопник и прислали сюда. Кроме граблей и цапок, у них фактически больше ничего не было, но со временем это количество выросло, и они стали влиять на многие процессы в Абхазии. С нами произойдет то же самое, как бы здесь сладко ни пели, что количество людей, которое приобретет апартаменты, не будет влиять на политические процессы, все это вранье! И поэтому все, кто говорит сегодня об этих вещах, должны понять, что мы находимся на краю. Многие из тех, кто во всяком случае влияет на эти процессы, начиная от парламента, должны взять на себя эту ответственность, должны рядом стать, независимо, я еще раз говорю. В оппозиционной среде, или в неоппозиционной среде. Когда война началась, не было понятий – он «тот» или «этот». Хотя и тогда были сомневающиеся».

Мнения об этих высказываниях в интернет-сообществе, как обычно, разделились, хотя дискуссия порой и уходила в сторону. Приведем несколько комментариев:

«За 30 лет абхазов родилось 32 тыс. (округляем) человек. Через апарт-отели хотят заселить примерно одномоментно 60 тыс. иностранцев. Не переживайте за демографию, говорит. Что за дичь вообще, это где такое практикуют, мне интересно»;

«Рауль Джумкович, как и все нынешние оппозиционеры, упорно ставит знак равенства между грузинами, гражданами СССР, которых заселял в Абхазию «Абхазпереселенстрой», желая добиться полного численного превосходства здесь грузин над абхазами, и нынешними потенциальными владельцами апартаментов из РФ, которые не получат абхазского гражданства и не будут иметь права голоса»;

«Вы реально думаете, что, если построят апарт-отели или ЖК, то все сразу переедут из Москвы или Питера жить в Абхазию? Одно дело – когда крестьян из Грузии переселяли на ПМЖ, а сейчас кто приедет? Приедут менеджеры с ноутбуками, которые на закрытой территории будут гулять не дальше бассейна. Для них Абхазия – это, скорее, Sustainable Tourism и уж точно не ПМЖ»;

«Полемизировать» о наркомании и автоавариях можно очень долго, заниматься благими призывами. Но это все было и есть. А тут берем плюс к этому и снижаем процент коренного населения»;

«Государство обязано заботиться о молодых семьях без жилья, о малоимущих многодетных и т.д., это в интересах государства, вопросы демографии в интересах государства»;

«Надоели совковые нытики. Вы в какое время живете? Личное давно выше общественного. О жилье мама с папой должны заботиться. Все им должны. Инфантилы»;

«Тебе, может, мама с папой и жилье подогнали и машину, и жену, наверное, но в жизни бывает все сложнее».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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