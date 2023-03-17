В Центре стратегических исследований при президенте Абхазии состоялась беседа за круглым столом, посвященная демографическим проблемам в республике.

Когда в Абхазии говорят о демографических проблемах, неизменно имеется в виду недостаточный прирост, а то и убыль народонаселения, хотя в некоторых странах, как известно, озабочены противоположным – сдерживанием слишком бурного его роста. В Абхазии в силу разных причин, например, распространенной традиции поздних браков и незначительном проценте в последние десятилетия многодетных семей, о таком росте говорить не приходится. Но в самые последние годы ситуация тут стала критической.

Директор ЦСИ Вячеслав Чирикба, который вел круглый стол, одной из главных проблем абхазского государства после военной угрозы со стороны Грузии назвал демографическую. А после пандемии COVID-19 впервые в послевоенный период смертность в стране превысила рождаемость. Чирикба сформулировал несколько угроз, которые негативно влияют на динамику народонаселения Абхазии.

Сотрудница ЦСИ Астанда Хашба привела цифры, которые говорят о значительном спаде рождаемости, в особенности среди городского населения, и повышении смертности:

«Естественный прирост в 2017 году составлял плюс 449 человек, а к 2022 году – минус 336. Показатели среди городского и сельского населения различные. Так, среди городского населения с 2017 года по 2021-й наблюдается спад рождаемости – было плюс 126, стало минус 529. Сельское население – плюс 323, это семнадцатый год, и минус 146, двадцать первый».

Астанда Хашба констатировала также, что в республике наблюдается неблагоприятная возрастная динамика. Все меньше становится доля лиц моложе трудоспособного возраста. К примеру, в 2022 году количество людей моложе трудоспособного возраста составляло 17,2%, трудоспособного – 59,2%, старше трудоспособного – 23,4%.

Государство в последние годы все же пытается влиять на повышение рождаемости, выделяя некоторые субсидии многодетным семьям (таковыми в Абхазии считаются родившие и воспитывающие троих и более детей). Председатель госкомитета по репатриации Вадим Харазия привел цифры выплат, которыми занимается фонд по репатриации:

«В 2021 году мы выплатили 36 миллионов 500 тысяч рублей, в 2022 году – 42 миллиона 500 тысяч, в этом квартале – 5 миллионов 300 тысяч. Мало того, мы изыскали деньги – вышли в кабинет министров с предложением, нас услышали – 40 миллионов изыскали: это единовременные выплаты за рождение второго ребенка. Четвертый ребенок и последующие будут ежемесячно получать по десять тысяч рублей в течение года».

Заведующая родильным отделением Республиканской больницы Белла Пилия отметила, что многие будущие матери уезжают рожать в соседние страны, в основном в Россию, но это не отражается кардинальным образом на статистике рождаемости.

Неожиданно бурную дискуссию вызвал вопрос о прерывании беременности. В Абхазии еще в 2016 году парламент пятого созыва принял закон «О здравоохранении», с поправкой о полном запрете абортов, за исключением случаев внутриутробной гибели плода. Никакого бэби-бума, который обещали инициаторы принятия поправки, не случилось. Наоборот, в 2015 году общее число родившихся было 1927, в следующем – ниже почти на 200 новорожденных, через год рождаемость едва ли достигла полутора тысяч и так далее. В 2022 году родилось 1080 детей. Рождаемость в стране идет вниз по наклонной; если бы на нее так уж влияло количество абортов, то их спокойно делают, как это и предсказывалось, в соседнем Сочи. А сколько зато было скандальных случаев, о которых сообщалось в СМИ, – когда без прерывания беременности женщинам грозил летальный исход; порой он и случался. Общественность, медики не раз поднимали вопрос о необходимых поправках в этот злополучный закон, соответствующее обращение делала Общественная палата, но закон по-прежнему стоит, как скала.

Когда ведущий круглого стола затронул этот вопрос, сотрудница ЦСИ, общественно-политический деятель Нателла Акаба заявила, что в закон необходимо внести поправки по медицинским и социальным показаниям. Однако Белла Пилия, вопреки обычному мнению женщин и медиков, убежденно сказала:

«Я крайний противник абортов в любом их виде, это абсолютно варварская операция. Это называется, что вы для того, чтобы решить свои глупости, нанимаете меня в качестве киллера, чтобы я уничтожила и скрыла вашу проблему. Это прекрасный заработок для врачей, но артифициальные аборты делать не нужно, потому что это узаконенное убийство».

Белла Пилия предложила разрешить в Абхазии беременность вне брака:

«Почему мы не можем? Нам надо спасаться, надо общество к этому подвести. Когда девушка до 40 лет сидит и хочет ребенка, хочет сделать ЭКО, но боится осуждения. Давайте об этом говорить».

Тут многие не поняли, о каком «разрешении» идет речь. Разве есть законодательный запрет на то, чтобы женщина имела ребенка вне брака? Очевидно, она имела в виду, что надо осуждать осуждающих.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с Нателлой Акаба, чтобы уточнить ее позицию в этой дискуссии. Нателла Нуриевна пояснила:

«Я сказала, что с этим не могу согласиться, потому что бывают такие ситуации, когда нужно сделать аборт по медицинским или социальным показаниям. Например, женщине делают УЗИ, и у плода выявляются какие-то страшные патологии. Я говорю: «Зачем такого ребенка рожать? Все равно он не выживет». Она говорит: «Нет, пусть рожают, врачи вылечат этого ребенка». А потом я говорю: «А если женщину изнасиловали, она все равно должна рожать? В таких случаях по социальным показаниям нужно разрешать аборт». И я говорю: надо внести в этот закон такие поправки, что аборты запрещены… потому что я тоже считаю, что ничего хорошего нет в этих абортах… но в таких вот ситуациях надо разрешать». Она не поддержала меня, сказала: «Нет, я не согласна».

– «По социальным показаниям» – что имеется в виду: именно из-за изнасилования или там может быть еще что-то – бедственное положение?..

– Изнасилование или какие-то другие ситуации. Разные бывают ситуации, сейчас все это перечислить невозможно… Помню, мы проводили женский форум после принятия этого закона… Я же тогда возглавляла Ассоциацию женщин Абхазии. И практически все женщины, которые участвовали в нем, были категорически против. Они тоже считали, что надо внести поправки».

Ну, а если от частного вернуться к общему – как добиться роста народонаселения Абхазии, то на круглом столе и в ходе его обсуждения в обществе не раз звучала мысль: к чему все наши усилия в различных областях, если нас, коренного населения страны, будет становиться все меньше и меньше, и оно будет постоянно стареть?

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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