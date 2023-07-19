Накануне Алан Гаглоев побывал в Ленингоре и встретился с жителями района. Сначала югоосетинский президент встречался с жителями Цинагара, затем с жителями Ленингора в зале районного дома культуры. По отзывам присутствовавших на встрече, она мало отличалась от прочих – люди поднимали старые проблемы, которые не решаются годами, а районное начальство делало вид, что впервые о них слышит.

Это была первая после избрания президентом встреча Алана Гаглоева с ленингорцами.

Жители восточной части района пожаловались ему, что по непонятным для них причинам, не могут получить пропуска, необходимые для пересечения «Раздахана». На встрече побывала и гражданская активистка Тамара Меаракишвили. По ее мнению, эта тема стала центральной в общении президента с жителями района. Ленингорцы рассказали Алану Гаглоеву, что их уже трижды заставили собирать и подавать в районную администрацию документы на получение пропусков, но всякий раз им сообщают, что документы куда-то пропали и необходимо собирать их заново.

Кто-то из присутствовавших сказал, что ждет свой пропуск восемь месяцев, кто-то – почти год.

Без документов на право пересечения границы остаются и их дети - студенты, обучающиеся в тбилисских вузах. Из-за этого они не могут приехать домой на каникулы. Говорит Тамара Меаракишвили:

«Алан Гаглоев спросил их: кто теряет ваши документы? Но они почему-то перепугались и сказали: мы не знаем. Хотя всем понятно кто – пропусками занимается замглавы района Резо Девидзе, но люди побоялись на него указывать, потому что в районе его считают другом президента. Многие из собравшихся в зале рассказывали мне, как их оскорблял Резо, как над ними издевался, но перед президентом почему-то молчали. Рядом сидел начальник районного КГБ. Он сказал, что у него документы не пропадают, а Резо Девидзе промолчал. Тогда президент предложил собрать документы в четвертый раз, но при этом предупредил, чтобы они подавали только свои анкеты, а не дальних родственников. Конечно, мы можем собрать документы и в шестой раз, куда нам деваться. Но все-таки хотелось, чтобы навели порядок в этой сфере».

На встрече ленингорцы рассказали президенту, с какими трудностями сталкиваются из-за запрета на перегон частного скота через границу.

В основном, это старики, которым уже трудно управляться с хозяйством без помощи детей, уехавших в Грузию. Рано или поздно они принимают решение присоединиться к своим семьям, и в этот момент сталкиваются с запретом на вывоз скота, говорит Тамара Меаракишвили:

«В основном, это крупный рогатый скот. Уезжающие хотели бы сохранить поголовье, чтобы продолжить разведение скота в Грузии, и попросили Алана Эдуардовича дать разрешение на вывоз. Но президент ответил, что единственный выход – продать скот в республике. Проблема в том, что за адекватную цену в Южной Осетии его не продашь, потому что осетины покупают только телят, быки, как и бараны, спросом не пользуются. Поэтому старики вынуждены распродавать скот за копейки. Кроме того, они несут большие потери за счет курсовой разницы – при переводе рубля в лари. В общем остаются ни с чем. Это обидно, потому скот – это все, что они нажили. Люди трудились годами – у кого-то десять голов, у кого-то тридцать. Конечно, если бы свобода передвижения была как до запретов, никто бы не уезжал и таких ситуаций бы не возникало».

Участники встречи пожаловались президенту на крайне низкое качество районного здравоохранения. В зале присутствовали бывшие сотрудники больницы. Они специально пришли на встречу, чтобы рассказать президенту о злоупотреблениях чиновников от медицины, но Алан Гаглоев эту дискуссию прекратил:

«Алан Гаглоев: За последние три года сколько сменилось главврачей районной больницы?

– Где-то четыре или пять.

Алан Гаглоев: Ситуация менялась?

– Нет.

Алан Гаглоев: Значит, проблема не в них. Проблема у нас в системе министерства здравоохранения в целом, не во врачах, а в системе. А еще у нас привыкли жить на широкую ногу за счет государства. Мы наводим и в ближайшее время наведем порядок. Попрошу всех со стороны не мешать. Лучше не мешайте, дайте время навести порядок».

По отзывам участников мероприятия и по аудиозаписи встречи, которая попала в распоряжение «Эха Кавказа», атмосфера в зале царила нервозная и даже напряженная.

Жаловались ленингорцы и на ставшее нормой хамское отношение чиновников к людям, указывали на, вроде бы, пустяковые проблемы, которые районное начальство не может или не хочет решать, но тут же почему-то начинали благодарить их за заботу в присутствии президента, и снова жаловались... Потом вдруг начинали срываться друг на друга, ссориться.

По словам Меаракишвили, все производило гнетущее впечатление, в зале то и дело вспыхивали перепалки. Под конец мероприятия глава района и бывший замначальника ЖКХ едва не подрались в присутствии президента. Говорит Тамара Меаракишвили:

«Элементарные проблемы поднимали перед Гаглоевым. Интересно, где все это время были глава района, его заместитель, наш депутат парламента? Они ведь только и делали вид, что и днем, и ночью заботятся о народе, решают наши проблемы. Тогда почему вот этим мелочи не решаются годами? Это же мелочи… Где Резо, где Заза Дрияев? Четыре года чем он занимается в парламенте?»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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