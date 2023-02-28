Правительство Южной Осетии обязано выполнить пункты соглашения с Москвой, предполагающие сокращение штатов и ограничивающие совмещение должностей сотрудниками бюджетных организаций полутора ставками. Это условие повышения окладов бюджетников до уровня Северного Кавказа. Из Ленингорского района поступают первые сигналы о начале кампании по борьбе с совместителями.

В Ленингорском районе грядет обещанное правительством сокращение штатов и совмещений должностей в бюджетных учреждениях. Официального объявления по этому поводу пока не было, но предстоящие мероприятия уже открыто обсуждают бюджетники.

По их словам, сокращения затронут районную администрацию, поселковые советы, предприятия ЖКХ, районные отделы образования, культуры и здравоохранения, где полно т.н. многостаночников, совмещающих более двух должностей, и мертвых душ – ставок, как правило, занимаемых столичными чиновниками и членами их семей.

По наблюдениям гражданской активистки Тамары Меаракишвили, люди взволнованы, в том числе, и те, кто добросовестно работает на одну ставку: они не верят, что сокращение пройдет по правилам, и боятся, как бы районное начальство не отрапортовало о выполнении правительственного задания за их счет.

До сих пор было так, и люди пока не видят примет, что на этот раз будет иначе, говорит Тамара Меаракишвили:

«Пока не приходится рассчитывать, что будет назначена какая-то аттестационная комиссия, призванная отличить квалифицированных специалистов от пристроенных к должности дармоедов. Вот сейчас уже началась подготовка к сокращению штатов в районной больнице, и мы видим, что никакой квалификационной комиссии там не предвидится. Просто сидят главврач и его заместитель и составляют списки из тех, кто мешает коррупции. Хотя, наверное, из Цхинвала могла бы приехать комиссия, состоящая из квалифицированных врачей. Они могли бы провести собеседования с персоналом, проверить отчетность, истории болезней пациентов, и на основании этих выводов провести сокращения. Но если будет так, как сейчас началось, – из больницы выгонят последних врачей и медсестер, кто еще лечит больных».

В ноябре прошлого года Минздрав и Минфин республики потребовали от районного здравоохранения привести штаты в соответствие с требованиями бюджетного и трудового законодательств, ограничить совмещения полутора ставками. Районное здравоохранение ответило увеличением количества совместителей, говорит Тамара Меаракишвили:

«В декабре прошлого года главный врач себе, своему заместителю и еще одной медсестре выписал по четыре ставки. Ведомости были приостановлены Министерством финансов – вернули обратно, чтобы исправили. В январе история повторилась, и в феврале тоже слышу, что товарищи пишут себе по три-четыре ставки. Сотрудникам говорят, дескать, никто не может занимать более полутора ставок, только вот штатные расписания никому не показывают».

Правительство Южной Осетии обязано выполнить условия соглашения с Российской Федерацией «О содействии реализации Госпрограммы социально-экономического развития РЮО на 2022-2025 годы». Оно предполагает поэтапное сокращение штатов, надо признать, раздутых неимоверно. По информации источников из правительства, из ста семидесяти девяти с половиной ставок в ленингорском здравоохранении должны остаться лишь сорок.

Сокращение не механическое. Оно предполагает критерии качественного отбора. Остаться должны профессионалы или их необходимо будет найти. Это даже не столько вопрос оптимизации расходов, сколько пригодности территории для жизни. Невозможно жить на земле, где не лечат врачи, не учат преподаватели и так далее.

Как сообщил в интервью информагентству «Рес» первый заместитель председателя правительства РЮО Алан Джиоев: «Министерствам и ведомствам (поручено) проработать механизм перехода на эффективный контракт, предполагающий разработку системы стимулирующих выплат, и представить в правительство предложения по разработке критериев эффективности как по категориям работников, так и по каждому отдельному сотруднику».

Вопрос в том, говорит Тамара Меаракишвили, кто будет применять все эти механизмы на практике непосредственно в коллективах, где будет проходить сокращение:

«Я поддерживаю решение властей провести сокращения. Только начинать надо с другого – с увольнения коррупционеров и привлечения их к ответственности, а потом уже приступать к сокращениям. По-другому никак, потому что те, кто сейчас руководит сокращениями, – преступники, и увольнять они будут тех, кто им мешает. Нельзя отдавать эту историю на усмотрение районным начальникам, сокращения должны проводить столичные комиссии».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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