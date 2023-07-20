Евродепутаты призвали ЕС ввести санкции против «Альт-инфо» и её лидера

Шесть депутатов Европарламента требуют ввести санкции в отношении прокремлевской группировки «Альт-Инфо» и ее лидера Константина Моргошия.

Адресатами письма являются президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель, посол ЕС в Грузии Павел Герчинский и еврокомиссар по вопросам равенства Хелена Далли.

Европарламентарии призывают руководство ЕС осудить события 8 июля – когда гомофобные радикалы сорвали проведение Tbilisi Pride Fest. Кроме того, в письме выражается обеспокоенность по поводу усиления гомофобной риторики в Грузии.

Письмо евродепутатов уже прокомментировал Константин Моргошия. Он говорит, что у него нет бизнеса в Европе, а его прадеды «ездили в Берлин без виз».