Аслан Бжания отправился с визитом в Нальчик

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания отбыл с однодневным визитом в город Нальчик для участия в работе проектной сессии Международного молодежного туристско-патриотического форума «Единый Кавказ».

Как пишет агентство «Апсныпресс», форум проходит с 18 по 21 июля в Кабардино-Балкарской Республике.

Среди задач встречи: формирование проектов в сфере гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма, разработка концепции укрепления межнационального и межконфессионального взаимодействия и единства народов Кавказа через реализацию форматов туризма, обсуждение роли молодежи в развитии туризма и индустрии гостеприимства и т.д.

Программа форума включает образовательные площадки по различным направлениям, проектную работу, командообразующие форматы, а также туристско-познавательную программу.

Отметим, что в Кабардино-Балкарию отправилась и югоосетинская делегация.