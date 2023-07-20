Алан Гаглоев: расследование дела Джабиева завершено

Расследование дела о смерти Инала Джабиева завершено, заявил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев 19 июля на заседании сессии парламента.
«Как только обвиняемые ознакомятся с делом и подпишут соответствующие документы, оно будет передано в суд. Прокуратура лишь ждет изучения дела обвиняемыми», – отметил он.
Гаглоев добавил, что подозреваемые в деле об убийстве Сармата Кумаритова объявлены в розыск.
«Прокуратура несколько раз официально давала информацию по этому поводу. Среди разыскиваемых есть такие лица, после показаний которых дело сдвинется дальше», – заявил он.
- Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. Он был жестоко избит в изоляторе временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу югоосетинского МВД. Жестоко был избит и задержанный вместе с Джабиевым Николай Цховребов. Среди фигурантов дела – экс-глава МВД Игорь Наниев и бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев. Их обвиняют в превышении должностных полномочий.
- Житель Цхинвали Сармат Кумаритов 29 мая 2022 года «находился в гостях и вместе с другими гостями употреблял во дворе дома спиртные напитки». Ночью Кумаритова обнаружили «в бессознательном состоянии, с закрытой черепно-мозговой травмой, с ушибом головного мозга, кровоподтеками в области правового глаза, переносицы, затылка левого плеча и ключицы и иными телесными повреждениями». Кумаритов скончался, не приходя в сознание. По делу о смерти Кумаритова был задержан сотрудник госохраны, еще два сотрудника МВД подозреваются в превышении должностных полномочий.
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