Алан Гаглоев: расследование дела Джабиева завершено

Расследование дела о смерти Инала Джабиева завершено, заявил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев 19 июля на заседании сессии парламента.

«Как только обвиняемые ознакомятся с делом и подпишут соответствующие документы, оно будет передано в суд. Прокуратура лишь ждет изучения дела обвиняемыми», – отметил он.

Гаглоев добавил, что подозреваемые в деле об убийстве Сармата Кумаритова объявлены в розыск.

«Прокуратура несколько раз официально давала информацию по этому поводу. Среди разыскиваемых есть такие лица, после показаний которых дело сдвинется дальше», – заявил он.