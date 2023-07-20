Газета «Независимая Республика» пишет о проекте реконструкции Сухумского аэропорта. Редакция провела блиц-опрос жителей столицы Абхазии, и почти 95% ответили, что аэропорт нужен.

Издание уточняет, что при этом у большинства респондентов была какая-то настороженность и озабоченность «новостями о реконструкции и возобновлении работы Сухумского аэропорта».

Когда обществу говорится – инвестор построит аэровокзал, аэродромная полоса будет в нашем, государственном ведомстве. Это что, для успокоения общества? Когда тут же дается объяснение: но полосу аэродрома мы сдаем в аренду

«Люди не полностью получают необходимую информацию от официальной власти республики. А та, в свою очередь, говорит об этом туманно, частями, не называя тех, кто будет заниматься этой проблемой с нашей стороны и из-за пределов республики. Если кто в руководстве считает, что дело государственной важности и необязательно знать «низам, где будут браться гвозди», то изначально это неправильный подход. Государственная, тем более такая важная собственность, это собственность не того или иного президента и его команды, это богатство всех граждан РА… Когда обществу говорится – инвестор построит аэровокзал, аэродромная полоса будет в нашем, государственном ведомстве. Это что, для успокоения общества? Когда тут же дается объяснение: но полосу аэродрома мы сдаем в аренду. А что, аэровокзал и будущие постройки мы инвестору дарим? Вот такая путаница и порождает волнения, домыслы, слухи. Когда задают глупый вопрос: а ты, что, не хочешь, чтобы заработал Сухумский аэропорт? Очень хочу и общество – тоже. Но когда видно, что нет четких объяснений, кто конкретно инвестор, что делает государство для того, чтобы при всяких форс-мажорных обстоятельствах не потерять окончательно то наследие, которым мы сильны… А не «отдаем, продаем, сдаем» любой структуре бизнеса. Он, как известно, бывает белый, серый, непонятный», – пишет редактор газеты Юрий Кураскуа.

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Высший совет ветеранской организации «Аруаа» обратился к парламенту Абхазии с предложением рассмотреть вопрос об объявлении амнистии в ознаменовании 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Текст обращения опубликован на странице общественной организации в Facebook: «Считаем, что объявление амнистии является важным актом гуманизма и особой мерой милосердия государства в отношении к своим гражданам. Уверены, что объявление амнистии послужит делу объединения нашего общества».

«Аруаа» предлагает амнистировать, в первую очередь, ветеранов войны, а также женщин, не совершивших тяжких и особо тяжких преступлений, лиц находящихся под следствием. А также тех, кому не предъявлены обвинения по тяжким и особо тяжким преступлениям.

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Агентство социальной информации «Апсны» пишет, что в апреле этого года в Пицунде инициативная группа расчистила территорию, на которой ранее были обнаружены ростки колхидского самшита. Активисты из числа горожан подготовили 0,4 гектара заповедной зоны для дальнейшей установки ограждений.

В интервью агентству старший научный сотрудник Пицундо-Мюссерского заповедника Сабина Лобода рассказала о том, что угрожает самшиту сегодня и какие меры необходимо предпринять для защиты этого реликта.

По ее словам, самшит в Пицунде не пострадал от недавнего наводнения, однако ему по-прежнему угрожает огневка. Проблемы, связанные с этим вредителем, будут актуальны каждый летний сезон.

Лобода сообщила, что 0,4 гектара территории с самшитом были обработаны инсектицидами уже дважды. Общая площадь произрастания самшита на территории заповедника составляет около 30 гектаров. Однако расчистить и обработать ее пока не удалось. «Остальную часть пока невозможно охватить, так как она заросла сорняком. Для начала необходимо расчистить и маркировать всходы самшита, а потом обрабатывать», – сообщила Сабина Лобода.

Агентство уточняет, что 850 метров в рамках расчищенного участка вскоре будут огорожены забором из 3D-стеков. Это поможет предотвратить дальнейшее загрязнение территории и уничтожение растений. После установки ограждения будет подсчитано количество ростков.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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