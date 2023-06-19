Изида Чаниа

12 мая на заседании парламентского комитета по международным, межпарламентским связям были рассмотрены поправки к закону «О международных договорах Республики Абхазия». В проекте поправок в новой редакции изложена часть 2 статьи 7, предписывающая обязательное информирование парламента о готовящихся международных договорах Республики Абхазия.

Дело в том, что в действующем законе прописано лишь уведомление парламента об уже заключенных международных договорах, и это уже стало причиной нескольких скандалов за последние пару лет. К примеру, о соглашении по Пицундской даче депутаты узнали после того, как в обществе разгорелся скандал, и только потому, что оно подлежит ратификации в парламенте. Соглашение о взаимном признании судебных решений по арбитражным делам, подписанное министром юстиции Анри Барциц, так же вызвало полемику в обществе. Оно уже прошло ратификацию в Государственной думе России, подписано президентом России Владимиром Путиным. Остался последний шаг – ратификация в парламенте Абхазии. Власти лоббируют документ, а общественность подвергает его острой критике, так как считает, что и в этом соглашении, как и в Соглашении по Пицунде, нет интересов Абхазии.

Не удивлюсь, если их будут обсуждать в трех или даже в четырех чтениях или вообще о них забудут – уж очень сильно срослись у нас все ветви власти

В этом споре власти и общественности последнее слово остается за парламентом, так как все международные документы поступают на ратификацию в высший законодательный орган. Получается, что депутаты парламента выступают в роли «козлов отпущения», так как принимают окончательное решение по документам, к разработке и обсуждению которых они не имели никакого отношения. Застряв между молотом и наковальней, – с одной стороны, избиратели, которые понимают, что парламент дал жизнь документам, которые не соответствуют интересам Абхазии, с другой стороны, стратегический партнер, который уже провел ратификацию и подписал документ, – депутаты решили внести в закон о международных договорах изменения. Просили не бог весть что – просто информировать парламент, без всякого их запроса, о готовящихся к подписанию документах, и рекомендовали своим коллегам принять поправки к закону на ближайшей сессии. По мнению членов парламентского комитета, это позволит осуществлять более детальную подготовку проектов и избежать правовых коллизий. Однако в повестке дня ближайшего заседания сессии, которое прошло через две недели после комитетского заседания, данного вопроса почему-то не оказалось. Он попадет в повестку заседания сессии парламента только через месяц, и примут эти весьма несложные поправки опять же «почему-то» не в окончательном, а только в первом чтении. Не удивлюсь, если их будут обсуждать в трех или даже в четырех чтениях или вообще о них забудут – уж очень сильно срослись у нас все ветви власти.

Конечно, возникают вопросы: что мешало вынести проект поправок к закону о международных договорах на сессию 26 мая, что помешало депутатам принять поправку в первом и окончательном чтении? Чем объясняется такая нерасторопность парламента? Может, тем, что депутаты были заняты другими вопросами – большой делегацией съездили на Конференцию Южно-Российской парламентской ассоциации, принимали высоких гостей из российской Государственной Думы, посещали Пушкинские чтения в Москве, встречались с депутатами собрания Санкт-Петербурга и даже с президентом Бжания?

Не будем гадать. Потому как интрига стала понятна 16 июня, когда в Санкт-Петербурге министр экономики Кристина Озган подписала межправительственное российско-абхазское соглашение, согласно которому единственный в Абхазии аэропорт, который носит имя первого президента страны Владислава Ардзинба, перешел в частную собственность российскому юридическому лицу. Об этом соглашении общественности, а возможно, и некоторым депутатам, мало что известно (хотя история не новая, разговорам о реконструкции аэропорта более десятка лет). Правительство не реагирует на требование общественности предоставить на обозрение Соглашение, сообщить об условиях, на которых передан в собственность то ли весь стратегический объект, то ли его часть, не называет даже имя нового собственника сухумского аэропорта. Я уже не говорю о какой-то там экономической целесообразности. Но из скупой информации, озвученной российским чиновником Новаком, следует, что абхазская сторона предоставляет некоему исполнителю исключительные государственные гарантии по защите прав собственности на созданные в рамках проекта объекты, предоставляет налоговые льготы, которые не подлежат изменению, и берет на себя обязательство «по предоставлению земельных участков в приоритетном порядке».

Вполне понятно, что это скрытая передача земли, и если кто-то и получит выгоды от данного проекта, то это точно не наше государство и не народ Абхазии

Даже из этого весьма неполного перечня условий, на которых «абхазская сторона» передает аэропорт частному лицу, вполне понятно, что это скрытая передача земли, и если кто-то и получит выгоды от данного проекта, то это точно не наше государство и не народ Абхазии. Опять вопросы в пустоту – приоритетные перед кем: перед гражданами Абхазии, многодетными семьями, ветеранами войны? Ох уж эти недомолвки, намеки, из которых торчат уши истинных выгодополучателей проекта.

Но после всего этого становится понятно, почему поправки к закону о международных договорах не попали в повестку дня заседания «ближайшей сессии парламента», не были приняты в первом и окончательном чтении 7 июня.

Как прореагировали в Абхазии на такую сдачу государственных интересов? Народные избранники, оппозиция, НПО промолчали. Недовольство выразили негосударственные СМИ и общественность.

Эмоционально: «Сегодня продали аэропорт, завтра энергетику, затем земли! И нас хотят убедить, что это хорошо! Абсурд!»

Рационально: «У нас нет инфраструктуры, которая бы могла удовлетворить потребности туристов».

Участники диалога перечисляют все, что необходимо для развития туристической сферы и чего нет. Кроме традиционного отсутствия света и воды называется отсутствующая дорожная структура, санитарно-гигиенические условия в местах отдыха, городская инфраструктура, криминогенная обстановка и так далее. «Когда в дом приглашают гостей, надо навести прядок, а у нас бардак. Поэтому не те приоритеты расставляет наше руководство. К сожалению, один раз побывав и столкнувшись с рядом проблем, к нам больше не хотят ехать», – констатируют участники полемики, которые уверены, что все, что происходит со страной, результат того, что «настоящие патриоты в земле, а мы, просто выжили в этой войне». Логично, что прогноз общественности звучит неутешительно: «Нас ждет судьба шапсугов и убыхов».

Общественность спорит. Власть же спешит продать все что возможно – пока не закончился срок, пока парламент не принял поправки, пока народ не созрел для нового бунта.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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