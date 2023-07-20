Вот уже немало месяцев в абхазском обществе, в частности в соцсетях, продолжаются дискуссии относительно направленного президентом в парламент законопроекта об апартаментах и апарт-отелях. Причем идут они с явным перевесом в пользу противников этого закона; некоторые высказывают убеждение, что законопроект нельзя даже рассматривать на заседании парламентской сессии, иначе это будет национал-предательством.

Но вот недавно один из телеграм-каналов выложил публикацию в СМИ семилетней давности, долженствующую напомнить, что предыдущий президент республики ставил вопрос даже не об апартаментах, а о продаже жилья иностранцам, что влекло бы за собой получение купившими гражданства Абхазии и участие в политической жизни республики. Вот фрагменты из этого текста от 27 августа 2016 года:

«Вопросы возможной продажи недвижимости иностранцам должны решаться открыто и в интересах государства, заявил президент Рауль Хаджимба в ходе своего выступления на собрании партии «ФНЕА» в Сухуме в четверг 27 августа... Продажа недвижимости иностранцам не может привести к потере государства, считает президент. «Меня никто не сможет убедить в том, что продажа недвижимости может привести к потере государства. А что, мы сегодня не видим, что многие наши люди продают эту недвижимость налево и направо, и никакого дохода в бюджет государства от этого не поступает. Так мы выступаем как раз за то, чтобы это было сделано прозрачно и открыто, доступно в понимании каждого нашего человека».

Активные представители в интернет-сообществе нынешнего оппозиционного политического лагеря сразу высказались в том смысле, что не надо размещать и распространять эту и схожие с ней публикации тех лет, ибо это льет воду на мельницу сторонников законопроекта об апартаментах. Им отвечали, что если это и так, хотя совсем необязательно, то разве соцсети монополизированы противниками апартаментов?

А далее бывший, времен президентства Рауля Хаджимба, вице-президент Абхазии, председатель партии «Апсны» Виталий Габния ответил в СМИ единомышленникам президента Аслана Бжания на эти обвинения:

«Позвольте внести пояснение и выразить несоответствие к ссылке на прежнюю власть в вопросе «недвижимости и апартаментов». Абхазии не повезло в том, что после признания нашей Республики со стороны РФ куратором в межгосотношениях был назначен Сурков – фигура деструктивная, финансирующий «всех против всех» во внутриполитической жизни страны. Вопрос «недвижимости» в его повестке был основным, который привязывался к инвестпрограмме, к выполнению социальных проектов, остро необходимых стране. По психотипу он вел себя как Генерал-Губернатор, настаивая на решении вопроса в императивной форме. Наша задача была «растащить» по времени вопрос, свести его на нет. Как результат: мы не дошли даже до рассмотрения самого проекта, уводя вопрос от Президента, обсуждая на дальних подступах. Да, кому-то приходилось высовываться, брать «удары» на себя, чтоб не биться с куратором фронтально. В том было классическое «замыливание», как это практиковалось ранее при Багапш, а затем и Анкваб. Результат: вопрос «недвижимости» не был рассмотрен и сошел с повестки».

Далее Виталий Габния возвращается в наши дни:

«Теперь перейдем к реалиям сегодняшнего дня! Давления со стороны России в вопросе «апартаментов» нет, от слова совсем, даже наоборот, предостерегают. Ранние действия Суркова, как выяснилось впоследствии, были отсебятиной. Сегодня нам говорят об экономической целесообразности, которой НЕТ. Нет в том виде, в котором вопрос навязывается ранее. Кроме «кисельных берегов» никакой конкретики, одни заверения. В отличие от власти предыдущей, наглядно видно, кому именно нужен этот закон, кто является его моторным лоббистом. Все всё понимают – в оппозиции, во власти, в народе… Проблема страны в том, что при отсутствии неотвратимости наказания, нет правовых механизмов, ограничивающих злоупотребление властью Главой Страны. При всех существующих издержках нынешней избирательной системы, единственным механизмом сдерживания остается Парламент. Законодательное Собрание без набившей оскомину реформы, и то пытаются продавить. Как следствие «грабли» для нас так и останутся «любимыми».

Но после выступления четвертого президента Абхазии Рауля Хаджимба в начале этой недели на встрече лидеров партии «ФНЕА» в соцсетях «взорвался» депутат парламента пятого и шестого созывов Абхазии Алмас Джапуа. Вот какой пост он написал:

«Вчера вопрос продажи жилой недвижимости продавливал с такой силой, что это превратилось в крупнейший скандал. Не буду рассказывать, какие конкретно меры и какого уровня давление предпринимал против меня и членов моей семьи, чтобы я снял проект моратория на продажу недвижимости иностранцам, дабы одобренный им проект продажи мог пройти. А сейчас, оказывается, ПРОЗРЕЛ! Оказывается, это и есть трагедия для народа и он всегда был против. ЛИЦЕМЕР! Официально приглашаю его к обсуждению тематики в эфире Абхазского телевидения. Думаю, всем будет интересно посмотреть и телевидение нам не откажет».

Естественно, посыпались вопросы, так как в посте эмоции преобладали над конкретикой: «О ком это ты?»; «О ком речь?». Бывший парламентарий отвечал: «Речь о законе, разрешающем продажу недвижимости иностранцам, который власть пыталась протащить в 2016 году. Я в это время, чтоб не дать им это сделать, предлагал закон о моратории на подобное законодательство. Пересказывать не буду. Все, я думаю, и так помнят».

Некоторые интернет-комментаторы активно поддержали пост:

«К сожалению, у нас многие становятся пламенными патриотами, когда теряют кресла»;

«Продажа недвижимости не может привести к потере государства?»

Но некоторым пост не понравился:

«У нас сейчас нет времени на разборки. То, что он думал или считал, или сейчас думает, важности уже никакой не имеет. Это все потом можно решать. Сейчас, главное – не позволить, чтоб это произошло»;

«Полагаю, что подобным постом никакой ясности не внести! А вот создать у некоторых людей позицию, все врут и поэтому никому не надо верить и ни во что не вмешиваться, пусть сами разбираются, это на ура получилось!»;

«Не поняла Вас, автора. Зачем Вы написали этот пост? Чего ждете? Благодарности за то, что Вы выполняли свои обязанности, являясь избранным депутатом? Экс-президента нет, так зачем его вспоминать, когда речь идет об апартаментах? Простите, но очень странный пост».

На последний комментарий Алмас Джапуа ответил:

«Вопрос не про благодарность, я просто вношу ясность по вопросу и комментаторам. Человек вчера пытался насильно протащить вопрос недвижимости, а сейчас утверждает, что это преступление перед народом. Хочу объяснить, что его слова гроша не стоят».

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с общественно-политическим деятелем Тенгизом Джопуа, который нередко выступает у нас в качестве эксперта, и поинтересовались его мнением о данной коллизии. Вот что он сказал:

«В 2016 году, когда вопрос возник о продаже жилой недвижимости, я могу прямо и ответственно сказать, что ни одна из партий Абхазии не оказала настоящего сопротивления попытке протащить этот законопроект в парламенте, кроме партии «Айнар». Ну, вообще я хочу сказать, что политическая конъюнктура влияет на позицию наших политиков, когда нужно защищать национальные интересы, безопасность государства. И их наличие или отсутствие во власти имеет прямое отношение к их позиции. Те, кто сегодня против апартаментов, к сожалению, моему великому сожалению, многие из них поддерживали законопроект о продаже жилой недвижимости иностранцам. И вели активную негативную политику по отношению к нашей партии. Пытались нас блокировать, где это возможно, не давали доступа на телевидение, возбуждали уголовные дела, увольняли с работы. Это политика, а у политики нет морали. У нас, к сожалению, моральный уровень наших политиков из года в год все ниже и ниже. Должны быть, в конце концов, какие-то ценности, которые должны разделяться человеком. Человек должен быть последователен в своих действиях и поступках».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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