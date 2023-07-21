Бжания и Гаглоев выступили на форуме «Единый Кавказ»

Президенты самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии – Аслан Бжания и Алан Гаглоев выступили на молодежном туристско-патриотическом форуме «Единый Кавказ» в Нальчике.

По словам Аслана Бжания, Абхазия всегда готова активно участвовать в реализации «полезных и важных инициатив с братской Кабардино-Балкарской Республикой». Он говорит, что Абхазия определила туризм «основным вектором своего развития».

«Молодежь – это будущее, её вклад в развитие туризма является непременным элементом успеха и процветания», — сказал Аслан Бжания.

Алан Гаглоев назвал мероприятие значимым событием, которое объединило талантливых, инициативных и энергичных молодых людей из разных стран и регионов России.

«Сегодня большое внимание уделяется вопросам укрепления межнационального и межконфессионального взаимопонимания и единства народов Кавказа, в связи с чем данное мероприятие является важным инструментом формирования проектов в сфере гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма», – отметил югоосетинский лидер.

Форум «Единый Кавказ» завершается в Кабардино-Балкарии сегодня, 21 июля.