«Юнистрим» попал под санкции США. Перечисления в Грузию приостановлены

Российский банк «Юнистрим», который является оператором одноименной платежной системы, попал под санкции США. В компании сообщили, что уже разработали «инфраструктурное решение», чтобы продолжить бесперебойно работать с партнерами.

Отметим, что систему «Юнистрим» активно использовали для денежных переводов в Грузию.

«Юнистрим» уже пропал из списка платежных систем для зачисления переводов в приложении грузинского банка TBC, передает издание Paper Kartuli. Зачисление переводов с «Юнистрим» приостановлено и в Bank of Georgia, сообщили в кредитной организации. Это – два крупнейших коммерческих банка в Грузии.

По информации телеграм-канала блогера Николая Левшица, работу с «Юнистрим» приостановили все грузинские банки. Сообщается, что в 2022 году из России в Грузию через данную систему перевели 111 млн долларов.

Отметим, что кроме «Юнистрим» под санкции США попали «Тинькофф Банк», «Локо-Банк» и банк «Солидарность». «Тинькофф» приостановил валютные переводы в Грузию еще в марте.

Отметим, что после российского вторжения в Украину Грузия выполняет все международные финансовые санкции, введенные против России.