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Саакашвили приветствует союз двух оппозиционных партий

Михаил Саакашвили

Заключенный бывший президент Грузии, основатель «Единого национального движения» Михаил Саакашвили приветствует создание новой платформы на основе его партии и «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе.

Он говорит, что это – «платформа победы с очень интересными лидерами»

«Не будем забывать, что «власть» даже в страшном сне не допускает того, что я сделал в 2012 году, а именно — мирной передачи власти. Но им придется сделать это», – написал Саакашвили в соцсети.

Он назвал Георгия Вашадзе «одним из самых эффективных реформаторов» в первом правительстве «революции роз» и «генератором множества интересных идей», в том числе Дома Юстиции.

«Затем он оказался в Киеве, где завоевал большой авторитет среди украинских депутатов и гражданских активистов, а также на международной арене. Его слова, безусловно, имеют вес по всей Украине, что будет очень полезно после окончательной победы Украины. В течение этих лет мы спорили и не во всем соглашались, но я оцениваю его роль в грузинской политике как очень положительную и чрезвычайно полезную для нового объединения», — написал Саакашвили в своем фейсбук-аккаунте.

«Нацдвижение» и «Стратегия Агмашенебели» накануне объявили о создании политического объединения для участия в парламентских выборах 2024 года. Пока неясно, присоединятся ли к ним другие политические силы.

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