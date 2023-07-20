В оппозиции продолжается сезон политических коалиций. Сегодня «Нацдвижение» и «Стратегия Агмашенебели» создали новое политическое объединение для участия в парламентских выборах 2024 года. Пока неясно, присоединятся ли к ним другие политические силы.

Консультации между двумя оппозиционными партиями велись давно, поэтому новость об объединении сенсацией не стала. Георгий Вашадзе, покинувший ряды «Нацдвижения» в 2016 году, основал собственную партию, и с новыми членами вновь вернулся лоно ЕНД, чтобы в случае успеха претендовать на пост премьер-министра.

Как пообещал журналистам один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе, в объединении будет много новых лиц, но о будущей конфигурации пока говорить рано.

«Говорить о том, как и под каким «брендом» мы пойдем на выборы, является делом далекой перспективы. У нас будет совместная дискуссия по этому вопросу, в ней примут участие многие консультанты, эксперты из зарубежных групп», – сказал Чихладзе.

При этом председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили пообещал, что двери коалиции остаются открытыми для других политических объединений прозападного толка:

«Мы приветствуем всех, кто видит себя в нашей платформе, а также будем рады, если отдельные прозападные партии примут конкретные предложения об объединении. Мы открыты к сотрудничеству прозападных сил, потому что основной центр борьбы против Бидзины Иванишвили и возглавляемой им русской партии будет сделан на базе «Национального движения».

Другие политические силы пока демонстративно дистанцируются от нового политического центра. По мнению члена политсовета «Лело» Ираклия Купрадзе, объединение с ЕНД не имеет перспектив, поэтому партия будет формировать вокруг себя альтернативный центр притяжения, и тоже с подключением только прозападных сил:

«Мы следуем интересам большинства населения Грузии, что подразумевает, что помимо двух политических полюсов в лице «Грузинской мечты» и «Нацдвижения» востребован новый центр, что является единственно верной формулой поражения режима Бидзины Иванишвили. Об этом свидетельствует как настроения граждан, так и результаты авторитетных опросов, которые опубликованы за последние два года».

Не проявили особого энтузиазма и в партии экс-премьера Георгия Гахария. По словам члена политсовета Беки Лилуашвили, его партия пойдет на выборы самостоятельно:

«Объединение означает формирование общего списка, а мы не собираемся согласовывать его с кем-либо это. Только после выборов станет ясна конфигурация парламента, там и будем формировать коалицию. Однако сразу оговорюсь, что мы не будем сотрудничать с двумя крупнейшими партиями даже после выборов».

В правящей «Грузинской мечте» ожидаемо скептически оценили шансы нового объединения. По словам главы парламентского комитета по правам человека Михаила Сарджвеладзе, сам факт единения оппозиционных партий является признанием собственных ошибок:

«Поскольку они заговорили о новой силе, есть понимание того, что все, что они предлагали обществу до сих пор, было полностью бесполезным, и именно поэтому они катились под откос. Понимая это, они пытаются что-то менять. Но публика хорошо чувствует, что звучащие в прежней тональности лозунги означают песни из прежнего репертуара. Соответственно, они должны сказать обществу, что шли по неверному пути, и для этого нужен содержательный разговор, а не тиражирование нескончаемых лозунгов», – подытожил Сарджвеладзе.

Еще один участник прозападного фланга оппозиции – партия «Дроа» сегодня заявила, что не пойдет в коалицию с «Нацдвижением». По словам лидера партии Елены Хоштария, она желает удачи новому объединению, но у ее партии свой путь.

Дополнительным стимулом для объединения оппозиции служит тот факт, что «Грузинская мечта», которая располагает большинством мандатов в парламенте, не собирается понижать избирательный барьер в 5 процентов.

Выступая перед журналистами 19 июля, один из лидеров партии Мамука Мдинарадзе категорически заявил, что в условиях сохранения 5-процентного избирательного барьера правящая команда не нарушает ни одного условия и говорить об этом некорректно.

Напомним, это условие вытекало из соглашения Шарля Мишеля, впрочем, уход из соглашения двух самых крупных партий сделал договор нефункциональным. Таким образом, проходной барьер в 1%, который был задействован на выборах 2020 года, становится достоянием истории. Тогда несколько партий с низким рейтингом прошли в парламент, набрав более 1% голосов избирателей. Возможно, теперь им придется как-то укрупняться.

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