Почему в последние годы в Абхазии росла смертность, падала рождаемость? На эти и другие вопросы, на которые нет односложных ответов, пытались ответить сегодня участники круглого стола «Демографическая безопасность Абхазии: вызовы и ответы».

Сегодня в сухумском Деловом центре «Эверест 2000» состоялась беседа за круглым столом, организованная Центром экономических исследований Абхазии. Темой ее было «Демографическая безопасность Абхазии: вызовы и ответы» на основе статданных за 2017-2021 годы. Открыл беседу руководитель ЦСЭИ Олег Дамения, а вела ее научный сотрудник Центра Иллона Мерцхулава.

Собравшиеся заслушали два доклада. Первый – «Демографическое развитие Абхазии» – сделала ведущий научный сотрудник отдела национальной экономики ЦСЭИ, кандидат экономических наук Амра Цушба. В ходе его она сказала:

«На слайде вам представлены статистические показатели, характеризующие серьезные демографические проблемы современной Абхазии. Численность родившихся в двадцать первом году меньше на 1 человека, чем родившихся в семнадцатом году. Число умерших возросло за этот период на 523 человека. Число браков сократилось за этот же период на 255 единиц, а разводов, наоборот, увеличилось на 23 единицы. С 2011 по 2021 год численность наличного населения нашей республики увеличилась всего на 3 531 человека. При этом доля абхазов в структуре населения составляет чуть более половины – 51 процент. Численность абхазов за десять лет увеличилась на 325 человек. Между тем, если сравнить это с изменениями, происходившими в период с 1979 по 1989 годы, то прирост числа абхазов составил тогда 10 тысяч человек. Конечно, тут необходимо отметить, что на демографическое развитие нашей республики в третьем десятилетии 21 века та демографическая волна, которая сформировалась во второй половине 90-х годов, как следствие невосполнимых потерь войны 1992-1993 годов».

Конечно, если говорить о смертности, то в последние два года, о которых говорилось, сказалась и коронавирусная пандения.

Но когда слово после этого было предоставлено начальнику правового отдела Министерства соцобеспечения и демографической политике Роману Черкезия, он возразил:

«Я слушал доклад, и данные по рождаемости у нас расходятся. Да, расходятся. Почему статистические данные расходятся, я сейчас попробую рассказать. Мы собирали данные с органов госстатистики, здравоохранения, загса, а также фонда социального страхования. И вот если брать статистику за 2017 год, то органами загса зарегистрировано 1710 новорожденных, министерством здравоохранения – 1874, а в фонде социального страхования согласно выплатам, за которыми семьи обратились в связи с рождением ребенка – 2050».

И вот такая разница – примерно в 250-300 новорожденных – и в последующие годы, отметил Черкезия. Эту тему статистического разнобоя развила выступившая затем заведующая отделением родовспоможения Республиканской больницы Белла Пилия:

«Мы должны понимать, что в Абхазии есть обеспеченные люди, которые могут себе позволить обратиться за услугами по родовспоможению в российские клиники, чаще всего это город Сочи. Туда уезжает большое количество нашего населения, примерно 30%. В основном это абхазки. Это стало модным и престижным. На этом мы теряем большое количество данных статистики. В РФ привлекает широкий социальный пакет, предоставляемый роженицам, удобство оформления всей документации прямо в роддомах. Финансирование этих медицинских учреждений в России напрямую зависит от количества принятых родов, поэтому там идет борьба за каждую нашу женщину. В Абхазии необходимо разработать систему по учету таких случаев».

С докладом «Проблемы репатриации: социологический аспект» выступили ведущий научный сотрудник ЦСЭИ Джемре Жаде и Гехат Маан.

Как позитивный факт отмечался рост числа многодетных семей – трое и больше детей. В это есть вклад и властных структур, которые ввели соответствующие выплаты. Но много несемейных, особенно в селе.

Среди проблем обсуждалось не только количество народонаселения, но и владение абхазов родным языком. Так, секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба вспомнил о таком эпизоде во время своего посещения Ирландии:

«Республика Ирландия. Ну, это народ, который создал великую литературу, но на английском языке эта литература. Его культура, танцы – достояние человечества. Я разговаривал с министром образования, специально поинтересовался, как у них обстоит дело с изучением родного языка. Она с таким воодушевлением рассказывала, как у них хорошо поставлено, как хорошо финансируется. Как у нас система – первые четыре года в школе все на своем языке, потом переходят и факультативно на родном языке. Но когда я спросил, результат какой, она сразу сникла. Ну, говорит, на кухонном уровне могут общаться. А я специально в каких-то общественных местах, в каком-то баре пивном хотел найти того, кто может говорить на своем языке, ирландском, кельтском – ни одного не было человека. Понимаете? Так что у нас благодаря тем усилиям, которые мы прилагаем, все-таки получше ситуация. Но не такая, что мы можем расслабиться. Напротив, еще раз повторяю, мы идем к серьезным проблемам, после чего ситуация может стать необратимой».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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