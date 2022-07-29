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Общество

Абхазия в «демографической яме»

«Демографическая ситуация в Абхазии. Пути выхода из демографического кризиса» – так назывался проведенный сегодня видеомост «Сухум – Москва», в котором приняли участие абхазские и российские эксперты. Как известно, несмотря на всю разницу в масштабах и многом другом, РФ и Абхазия схожи в том, что относятся к странам, где остро стоит задача роста народонаселения, увеличения рождаемости, в отличие от Китая, Индии, Нигерии и других государств, где демографические проблемы и задачи совсем иные.

Кандидат экономических наук, сотрудница Центра социально-экономических исследований Абхазии Хатуна Шатипа была вынуждена констатировать весьма неутешительные тенденции последних лет:

«Численность населения Абхазии за минувшие десять лет увеличилась всего на 1,75%. В абсолютном значении это 4 220 человек, 3 500 из них – абхазы. Для информации: в советский период, с 1979 по 1989 годы (между двумя всесоюзными переписями), прирост абхазского населения составил десять тысяч человек. Конечно, демографические проблемы имеют серьезные, глубокие исторические корни».

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Абхазия в «демографической яме»
by Эхо Кавказа

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Перечислив урон, который наносили абхазскому этносу испытания последних двух веков, Шатипа отметила, что сейчас в стране переживается так называемая демографическая яма, которая является последствием людских потерь три десятилетия назад во время грузино-абхазской войны. Вот, по ее словам, основные негативные составляющие того, что у нас в этой сфере происходит:

«Низкие показатели рождаемости и высокие показатели смертности. В этом году в Абхазии каждый день в среднем умирает от шести до семи человек, а десять лет назад было от четырех до пяти человек, то есть на два у нас эта цифра увеличилась. Это и высокие показатели младенческой смертности. На тысячу родившихся коэффициент смертности составляет 8,5%, в то время как в странах Европы и в России – 4-4,5%. Еще один фактор – это неблагоприятная возрастная динамика, так называемый регрессивный тип возрастной структуры. Доля старшего поколения в населении Абхазии составляет 23,5 %, а доля детей и подростков – 17,2%. Это приводит к тому, что количество пенсионеров превышает количество занятых в экономике – 48,5 тысячи к 42 тысячам человек. Это превышение ведет к старению населения, возрастает нагрузка на занятых в экономике. Несостоявшейся можно назвать программу по возвращению репатриантов на историческую родину. На нее были большие надежды. Но вот за последние пять лет в Абхазию на постоянное место жительства прибыло лишь 772 репатрианта».

Шатипа отметила также такие факторы, как внутренняя миграция из сел в столицу, то, что треть выпускников школ уезжают учиться дальше за пределы Абхазии, а возвращаются далеко не все. По ее словам, если все будет продолжаться именно так, как сейчас, численность каждого следующего поколения в Абхазии будет на треть меньше численности предыдущего.

Кандидат исторических наук, сотрудница АбИГИ Астанда Хашба, которая активно изучает демографические проблемы в Абхазии, остановилась на многодетности и репродуктивном поведении женщин. Изучая в архиве Гудаутского района похозяйственные книги ряда сел, она пришла к выводу:

«В шестидесятых годах во всех исследуемых селах наблюдался большой процент многодетных семей, в которых воспитывались от трех до восьми детей. Начиная с семидесятых годов, наблюдается значительное сокращение количества таких семей, а тем более тех, где больше восьми детей. Далее, в этих селах – Ачандара, Абгархук, Звандрипш, Аацы, Отхара, Джирхуа – в современный период число многодетных семей резко падает. Наблюдается трое, четверо, ну, пятеро детей. А где шестеро-семеро – это уже один-два процента».

Хашба объясняет это тем, что с 1970-х годов молодежь начала больше уделять внимания учебе в вузах, карьере, увеличилась миграция населения из села в город, что наблюдается и в наши дни, причем число больших сел сейчас сократилось. В то же время она отметила: несмотря на то, что в целом рождаемость в Абхазии за последние десять лет уменьшилась, количество многодетных семей (от трех до пяти детей) увеличивается. К примеру, если в 2009 году в Абхазии было 2864 многодетных семьи, то сейчас их 5547. Возможно, этой тенденции способствовали государственные социальные выплаты, несмотря на их мизерность в Абхазии. Ну, а вообще, по ее мнению, для выхода из демографической ямы в половине семей необходимо иметь три-четыре ребенка и больше.

Председатель наблюдательного совета российского Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, похваливший доклады абхазских экспертов, также считает, что одна из важных мер для решения демографического кризиса – увеличение социальных выплат многодетным семьям. В то же время главным движущим мотивом здесь должен быть «идеологический». По его словам, в России также зарегистрирован прирост многодетных семей – их количество за последнее десятилетие увеличилось на четверть. «Это говорит о том, что определенная группа населения готова к модели многодетной семьи. Это очень важно, и нужно понять, что это за люди, как они принимают решения. Все социальные проблемы у них такие же, как и у других семей», – сказал он.

Юрий Круглов предлагает государству ввести налог на малодетность. Пусть он будет символический – один рубль в месяц на двухдетную семью, два рубля на однодетную и пять рублей на бездетную. По мнению эксперта, такая мера – форма демонстрации политики государства.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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    Виталий Шария

    В 1969 году окончил сухумскую 7-ю среднюю школу, в 1974 году – факультет журналистики Белорусского госуниверситета.

    В 1975-1991 годах работал в газете  «Советская Абхазия», в 1991-1993 годах – заместитель главного редактора газеты «Республика Абхазия».

    С 1994 года – главный редактор независимой газеты «Эхо Абхазии».

    Заслуженный журналист Абхазии, член Союза журналистов и Союза писателей Абхазии.

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