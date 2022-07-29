«Демографическая ситуация в Абхазии. Пути выхода из демографического кризиса» – так назывался проведенный сегодня видеомост «Сухум – Москва», в котором приняли участие абхазские и российские эксперты. Как известно, несмотря на всю разницу в масштабах и многом другом, РФ и Абхазия схожи в том, что относятся к странам, где остро стоит задача роста народонаселения, увеличения рождаемости, в отличие от Китая, Индии, Нигерии и других государств, где демографические проблемы и задачи совсем иные.

Кандидат экономических наук, сотрудница Центра социально-экономических исследований Абхазии Хатуна Шатипа была вынуждена констатировать весьма неутешительные тенденции последних лет:

«Численность населения Абхазии за минувшие десять лет увеличилась всего на 1,75%. В абсолютном значении это 4 220 человек, 3 500 из них – абхазы. Для информации: в советский период, с 1979 по 1989 годы (между двумя всесоюзными переписями), прирост абхазского населения составил десять тысяч человек. Конечно, демографические проблемы имеют серьезные, глубокие исторические корни».

Перечислив урон, который наносили абхазскому этносу испытания последних двух веков, Шатипа отметила, что сейчас в стране переживается так называемая демографическая яма, которая является последствием людских потерь три десятилетия назад во время грузино-абхазской войны. Вот, по ее словам, основные негативные составляющие того, что у нас в этой сфере происходит:

«Низкие показатели рождаемости и высокие показатели смертности. В этом году в Абхазии каждый день в среднем умирает от шести до семи человек, а десять лет назад было от четырех до пяти человек, то есть на два у нас эта цифра увеличилась. Это и высокие показатели младенческой смертности. На тысячу родившихся коэффициент смертности составляет 8,5%, в то время как в странах Европы и в России – 4-4,5%. Еще один фактор – это неблагоприятная возрастная динамика, так называемый регрессивный тип возрастной структуры. Доля старшего поколения в населении Абхазии составляет 23,5 %, а доля детей и подростков – 17,2%. Это приводит к тому, что количество пенсионеров превышает количество занятых в экономике – 48,5 тысячи к 42 тысячам человек. Это превышение ведет к старению населения, возрастает нагрузка на занятых в экономике. Несостоявшейся можно назвать программу по возвращению репатриантов на историческую родину. На нее были большие надежды. Но вот за последние пять лет в Абхазию на постоянное место жительства прибыло лишь 772 репатрианта».

Шатипа отметила также такие факторы, как внутренняя миграция из сел в столицу, то, что треть выпускников школ уезжают учиться дальше за пределы Абхазии, а возвращаются далеко не все. По ее словам, если все будет продолжаться именно так, как сейчас, численность каждого следующего поколения в Абхазии будет на треть меньше численности предыдущего.

Кандидат исторических наук, сотрудница АбИГИ Астанда Хашба, которая активно изучает демографические проблемы в Абхазии, остановилась на многодетности и репродуктивном поведении женщин. Изучая в архиве Гудаутского района похозяйственные книги ряда сел, она пришла к выводу:

«В шестидесятых годах во всех исследуемых селах наблюдался большой процент многодетных семей, в которых воспитывались от трех до восьми детей. Начиная с семидесятых годов, наблюдается значительное сокращение количества таких семей, а тем более тех, где больше восьми детей. Далее, в этих селах – Ачандара, Абгархук, Звандрипш, Аацы, Отхара, Джирхуа – в современный период число многодетных семей резко падает. Наблюдается трое, четверо, ну, пятеро детей. А где шестеро-семеро – это уже один-два процента».

Хашба объясняет это тем, что с 1970-х годов молодежь начала больше уделять внимания учебе в вузах, карьере, увеличилась миграция населения из села в город, что наблюдается и в наши дни, причем число больших сел сейчас сократилось. В то же время она отметила: несмотря на то, что в целом рождаемость в Абхазии за последние десять лет уменьшилась, количество многодетных семей (от трех до пяти детей) увеличивается. К примеру, если в 2009 году в Абхазии было 2864 многодетных семьи, то сейчас их 5547. Возможно, этой тенденции способствовали государственные социальные выплаты, несмотря на их мизерность в Абхазии. Ну, а вообще, по ее мнению, для выхода из демографической ямы в половине семей необходимо иметь три-четыре ребенка и больше.

Председатель наблюдательного совета российского Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, похваливший доклады абхазских экспертов, также считает, что одна из важных мер для решения демографического кризиса – увеличение социальных выплат многодетным семьям. В то же время главным движущим мотивом здесь должен быть «идеологический». По его словам, в России также зарегистрирован прирост многодетных семей – их количество за последнее десятилетие увеличилось на четверть. «Это говорит о том, что определенная группа населения готова к модели многодетной семьи. Это очень важно, и нужно понять, что это за люди, как они принимают решения. Все социальные проблемы у них такие же, как и у других семей», – сказал он.

Юрий Круглов предлагает государству ввести налог на малодетность. Пусть он будет символический – один рубль в месяц на двухдетную семью, два рубля на однодетную и пять рублей на бездетную. По мнению эксперта, такая мера – форма демонстрации политики государства.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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